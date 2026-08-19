陳其邁：完善物流鏈 爭取大型機場

隨著南台灣「半導體S廊帶」逐漸成形，高雄市長陳其邁表示，高雄需要新建一座大型國際機場，才能完善南部科技產業物流鏈，讓高雄蛻變為與國際接軌的高科技都會。

陳其邁指出，從台積電2奈米廠到高階封裝，南台灣「半導體S廊帶」已然成形，若高科技產品與化學原料均須北送桃園機場出口，不僅耗時且物流風險極高。

因此，他正在爭取未來在高雄外海打造具備雙跑道的新國際機場，並於周邊腹地結合伺服器組裝與算力中心，徹底完善南部科技產業的物流鏈。

未來有了新國際機場，也能讓陳其邁自豪的「演唱會經濟」更上一層樓。

交通方面，陳其邁展現了高度執行力。市府不僅在兩年內讓延宕的輕軌全面復工通車，如今，輕軌不僅串接醫療與學區，更落實「交通平權」，讓長者與孩童能安全、免費享受綠色運輸。

另也推動捷運「四線齊發」，使大眾運輸運量從900萬，大幅躍升至逾1,300萬。市府更積極推動捷運沿線大眾運輸導向發展（TOD）與公辦都更，成功為重大建設備妥逾920億元自籌款。

陳其邁亦重視財政紀律，六年來，高雄實質還債逾200億元，還債金額位居六都第二。