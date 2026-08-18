屏東人口下滑…議員拋6歲以下幼兒健保費全額補助 讓爸媽敢生、養得起

屏東縣人口逐年下滑如今僅剩約78萬多人，少子化與人口外流問題引發關注。屏東縣議員李世淦今議會臨時會提案，建議縣府研議推動6歲以下兒童免繳健保費政策，讓育兒家庭獲得實質支持。

屏東縣府社會處表示，縣府正推動長者健保免費政策，會以長者優先處理。對於議員建議會轉請中央研議推動。

李世淦說，人口結構改變，除了拚經濟、留住青年，也應從降低育兒負擔著手。生育率提升不能只靠一次性生育獎勵，要減輕孩子出生後長期養育成本，從奶粉、尿布、托育到醫療，每一項都是家庭必須承擔的支出，政府應持續思考如何提供支持。

李世淦表示，台東縣從今年7月1日起推動未滿6歲幼兒健保費全額補助，透過具體福利措施降低家庭育兒支出，相關經驗值得屏東參考。

「我們希望讓屏東的爸爸媽媽敢生、養得起，也讓年輕人願意留在屏東、成家立業。」李世淦說，中央與地方都應共同面對少子化，屏東也應該勇於提出更多創新、務實育兒政策。

李世淦呼籲縣府正視人口持續下降警訊，將「鼓勵生育、減輕育兒負擔」列為重要政策方向，並參考其他縣市的成功經驗，研議符合屏東財政及實際需求的育兒福利措施。