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連江縣府輔導餐飲業者 推高齡友善馬祖特色菜

中央社／ 連江縣18日電

連江縣衛生局持續推動餐飲衛生優良標章，協助業者落實自主管理。今年則辦理高齡友善料理質地調整培訓，輔導在地餐廳開發保留馬祖風味與咬得動的特色菜餚。

連江縣政府衛生局今天發布新聞稿指出，持續針對地區餐飲業者，推動餐飲衛生優良標章，除提升廚房衛生管理、食品安全外，今年更結合轄下社區營養推廣中心，舉辦「高齡友善質地調整飲食實務：從烹調到檢測一次上手」實務培訓。

衛生局指出，培訓由專業主廚團隊，考量長者牙口與吞嚥需求，替換馬祖傳統料理中過硬或難咀嚼的食材，並符合衛福部國民健康署對高齡營養飲食質地的「容易咬軟質食」標準，力求保留在地風味同時，兼顧營養密度與適口性。

衛生局說，輔導團隊12至14日與8間馬祖地區餐飲業者輔導交流，共同開發具「容易咬軟質食」的特色料理。開發完成後的菜餚，也將透過發表會與影像紀錄等形式，向民眾推廣。

衛生局說明，輔導餐飲業者推出結合馬祖在地特色與高齡友善質地的料理，提供馬祖菜新的發展方向與產值，增加品牌辨識度外，最重要的是，建立「吃得下、吃得好、吃得健康」的馬祖餐飲服務新標準。

衛生局透過新聞稿強調，特色料理是展現馬祖文化的重要窗口，未來將持續與在地餐飲業者合作，在落實餐飲衛生的前提下，納入高齡友善、宣傳行銷等面向，讓每位踏上島嶼的旅客，都能在安心安全品嘗美食中，感受馬祖獨有的文化。

馬祖 餐飲業 料理

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