高雄明年度總預算比今年少49億 陳其邁帶頭喊再修財劃法

受財劃法影響，高雄來自中央的統籌分配稅款增加、計畫型補助減少。市長陳其邁今赴議會說明116年度總預算案，歲入1881.46億元、歲出1929.10億元，明年總預算規模1991.10億元，比今年度減少49億元。陳其邁表示，為使財政公平及維持建設不中斷，支持行政院財劃法修正版本，保障三大財源不減少。

陳其邁今天下午率市府團隊赴議會說明116年度高雄市總預算籌編情形，財政局長李瓊慧指出，明年歲入規模1881.46億元，比今年減少48.19億元；明年度預算歲入僅台北增加，台中、台南及高雄均減少，高雄計畫型補助共減少123億元。

主計處長林順裕說明歲出部分，他表示，縣市合併以來，歲入與歲出短差連續16年下降，明年歲入歲出差短47.64億元，再加上債務還本62億元，共需融資財源109.64億元。歲出以教育科學文化（36.24％）支出最多，其次為社會福利支出（20.59％），另增列補助學生午餐21.76億元、敬老卡及博愛卡多元用途21.38億元。

市長陳其邁說，高雄的舉債空間有4400億元，實際2339億元，所以還有2060億元舉債空間，財政韌性提升；財劃法修法後，高雄市計畫型補助減少最多，所以應該要重修財劃法，院版財劃法的分配比較公平、功能比較好，有利整體建設與市政發展。

中央計畫型補助減少，水利局及捷運局經費受影響最大，議員郭建盟關心未來軌道建設如何延續。議員白喬茵及邱于軒關注市府非自償性債務攀升、公園數量增加養護經費卻減少，以及財劃法建議如何修正等議題。