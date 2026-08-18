快訊

搜救犬Wilson傳遭虐死？花蓮消防局公布遺體、頭骨照片

15人遭螫傷！南韓釜山松島海上纜車傳蜂群攻擊 5台灣人受傷

政院周四拍板明年度總預算 今年度追加預算因「這理由」恐來不及

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄明年度總預算比今年少49億 陳其邁帶頭喊再修財劃法

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天下午率市府團隊赴議會說明116年度高雄市總預算籌編情形。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁今天下午率市府團隊赴議會說明116年度高雄市總預算籌編情形。記者徐白櫻／攝影

財劃法影響，高雄來自中央的統籌分配稅款增加、計畫型補助減少。市長陳其邁今赴議會說明116年度總預算案，歲入1881.46億元、歲出1929.10億元，明年總預算規模1991.10億元，比今年度減少49億元。陳其邁表示，為使財政公平及維持建設不中斷，支持行政院財劃法修正版本，保障三大財源不減少。

陳其邁今天下午率市府團隊赴議會說明116年度高雄市總預算籌編情形，財政局長李瓊慧指出，明年歲入規模1881.46億元，比今年減少48.19億元；明年度預算歲入僅台北增加，台中、台南及高雄均減少，高雄計畫型補助共減少123億元。

主計處長林順裕說明歲出部分，他表示，縣市合併以來，歲入與歲出短差連續16年下降，明年歲入歲出差短47.64億元，再加上債務還本62億元，共需融資財源109.64億元。歲出以教育科學文化（36.24％）支出最多，其次為社會福利支出（20.59％），另增列補助學生午餐21.76億元、敬老卡及博愛卡多元用途21.38億元。

市長陳其邁說，高雄的舉債空間有4400億元，實際2339億元，所以還有2060億元舉債空間，財政韌性提升；財劃法修法後，高雄市計畫型補助減少最多，所以應該要重修財劃法，院版財劃法的分配比較公平、功能比較好，有利整體建設與市政發展。

中央計畫型補助減少，水利局及捷運局經費受影響最大，議員郭建盟關心未來軌道建設如何延續。議員白喬茵及邱于軒關注市府非自償性債務攀升、公園數量增加養護經費卻減少，以及財劃法建議如何修正等議題。

陳其邁 財劃法 高雄

延伸閱讀

高雄116年度總預算1991億元 受財劃法影響少49億元

陳其邁指地方財政分配不均 籲重修財劃法

陳其邁支持普發現金1萬元 籲國會速審總預算案

賴總統稱明年中央對地方財源挹注增 地方：希望不是包裝的話術

相關新聞

陳其邁將卸任 高市府多位一級主管突變「代理」遭疑內情不單純

高雄市長陳其邁年底將卸任，近日市府人事處官網上，文化、環保、海洋及交通等局處首長沒有變動，然而職稱已經加上「代理」兩字，引發外界質疑內情不單純。高市府表示，四位局長原係由事務官拔擢，現回任事務官調整為參事、顧問等職務，並繼續代理原任局長職務，兼顧專業人才的留任與文官年資延續。

高雄明年度總預算比今年少49億 陳其邁帶頭喊再修財劃法

受財劃法影響，高雄來自中央的統籌分配稅款增加、計畫型補助減少。市長陳其邁今赴議會說明116年度總預算案，歲入1881.46億元、歲出1929.10億元，明年總預算規模1991.10億元，比今年度減少49億元。陳其邁表示，為使財政公平及維持建設不中斷，支持行政院財劃法修正版本，保障三大財源不減少。

影／金門登上國際舞台！16國佳麗踩點水頭、北山 用美麗行銷金門

2026第21屆全球城市小姐世界邀請賽主席蕭美萍今天率領16位來自日本、台灣、委內瑞拉、荷蘭、葡萄牙、哥倫比亞、墨西哥、美國、西班牙及波蘭等國佳麗訪問金門，並在水頭旅運通關中心以「金門啟航、世界同行」為主題，展開國際城市交流與觀光行銷活動。

影／九如山豬之亂延燒小黑狗搏鬥掛彩 鄉長頒最大功臣

屏東縣九如鄉提防高屏溪畔，附近農民飽受山豬橫行，侵襲農作物，今天清晨，九如鄉長藍聰信接獲鄉親反應，得知堤防內又發現山豬蹤跡，小黑狗看到山豬出現不斷吠叫，農民才發現山豬又來了，後來在眾人協力下制伏山豬。藍聰信觀察，山豬出現範圍越來越接近村莊聚落，請農民注意安全第一。

外婆老房子變身咖啡店 高雄女孩留住童年記憶圓創業夢

承載童年記憶的外婆家，換了另一種方式繼續陪伴她，年輕創業者蘇喬溱把外婆的老房子重新整理，從水電、木工、泥作一路摸索，保留老宅原有的生活痕跡，再揉進日式喫茶店文化，改造成自己夢想中的咖啡店。

台澎海運添生力軍 海勝1號、永盛輪增冷鏈物流今啟航

台灣與澎湖之間的海運物流，今天再添生力軍。永發海運公司今天在澎湖舉行海勝1號、永盛輪啟航典禮，2艘貨運輪重新投入航線，增強台澎海運物流量能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。