影／金門登上國際舞台！16國佳麗踩點水頭、北山 用美麗行銷金門

2026第21屆全球城市小姐世界邀請賽主席蕭美萍今天率領16位來自日本、台灣、委內瑞拉、荷蘭、葡萄牙、哥倫比亞、墨西哥、美國、西班牙及波蘭等國佳麗訪問金門，並在水頭旅運通關中心以「金門啟航、世界同行」為主題，展開國際城市交流與觀光行銷活動。

金門縣觀光處長許績鑫表示，此次國際訪團不僅促進文化交流，也有助提升金門國際能見度。水頭旅運通關中心新啟用，象徵金門具備接待國際旅客的硬體條件與開放形象，期盼透過多元交流，讓世界更深入認識金門的歷史文化與觀光特色。

此次行程安排佳麗走訪陳景蘭洋樓、北山古洋樓、山前酒窖、經武酒窖、金門和平紀念園區及金門歷史民俗博物館，從戰地遺跡、閩南建築到僑鄉文化，全方位體驗金門獨特城市風貌。

來自波蘭的佳麗卡羅琳娜在記者會上也表示，金門融合歷史底蘊與自然景觀，當地民眾熱情友善，讓她留下深刻印象，也期待未來有更多國際旅客親自造訪。

蕭美萍指出，全球城市小姐活動不僅是選美競賽，更是跨國文化交流平台，透過佳麗親身走訪與國際分享，能將金門故事推向世界。她強調，美麗不僅在外在，更源於內在的善與溫暖，未來也將結合慈善活動，讓佳麗發揮正向影響力。

活動最後，金門縣政府頒發感謝狀予16位國際佳麗，並致贈金門高粱酒。今天出席貴賓包括立委陳玉珍辦公室主任董智謀、觀光處長許績鑫、縣議員王國代、文化局長陳榮昌、港務處副處長陳志昕及金門酒廠副總經理黃海山等，共同見證國際交流成果。

2026全球城市小姐台灣賽區總決賽將於8月23日在台北漢來飯店登場，持續透過國際交流與城市行銷，推廣台灣各城市多元之美。

第21屆全球城市小姐世界邀請賽今天在水頭旅運中心舉辦活動，佳麗的走秀，成為美麗焦點。記者蔡家蓁／攝影

第21屆全球城市小姐世界邀請賽今天在水頭旅運中心亮相，16位佳麗一字排開合影。記者蔡家蓁／攝影