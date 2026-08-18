影／九如山豬之亂延燒小黑狗搏鬥掛彩 鄉長頒最大功臣

屏東縣九如鄉提防高屏溪畔，附近農民飽受山豬橫行，侵襲農作物，今天清晨，九如鄉長藍聰信接獲鄉親反應，得知堤防內又發現山豬蹤跡，小黑狗看到山豬出現不斷吠叫，農民才發現山豬又來了，後來在眾人協力下制伏山豬。藍聰信觀察，山豬出現範圍越來越接近村莊聚落，請農民注意安全第一。

九如山豬之亂持續延燒，鄉長藍聰信說，「又又又抓到山豬了」，今天一早他接到鄉親與代表周秀緞通報，得知堤防內又發現山豬蹤跡，趕往現場了解。

藍聰信說，這次要頒一個「最大功臣獎」給小黑狗，小黑狗身上好像還留下了與山豬搏鬥傷痕，讓人既心疼又感謝，也感謝村長吳秀里、代表陳高進一起到場支援，將山豬安全處理。

藍聰信說，當時在田裡工作的農民父子聽到小黑狗的吠叫後，趕緊從農田中跑出來，「看到山豬都嚇死了！」，小黑狗跟山豬搏鬥後，山豬卡到附近網子，之後在眾人協力制伏山豬。這次抓到的山豬，目測約60到70公斤，比之前都還大，這隻是母豬。農民說，之前山豬出沒都是十幾隻成群出現。

藍聰信特別提醒，在堤防內務農的鄉親，最近山豬出沒的範圍越來越接近村莊聚落，先前都是在河堤外圍，無人區交界處，現今越來越靠近村莊聚落。

藍聰信說，農民到田裡務農要提高警覺，若發現山豬蹤跡，請不要自行靠近或驅趕，保持距離立即通報。

小黑狗率先發現山豬出沒。圖／鄉長藍聰信提供

山豬出沒。圖／鄉長藍聰信提供