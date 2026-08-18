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高雄116年度總預算1991億元 受財劃法影響少49億元

中央社／ 高雄18日電

高雄市政府公布116年度總預算案，指受財劃法修法影響，自有財源增加，但總預算規模卻較115年度減少49億元。市長陳其邁籲不分黨派支持行政院財劃法修正版本，以兼顧區域均衡發展。

高雄市政府今天公布民國116年度總預算案，表示受財劃法修法影響，自有財源增加，但總預算規模卻降至新台幣1991億元，較115年度減少49億元，主要原因是財劃法修法，導致計畫型補助減少約123.42億元。

陳其邁今天下午出席「116年度高雄市總預算案編製情形說明會」表示，在有限資源內，市府仍嚴守財政紀律、積極促參招商，自110年起已連續5年達成零舉借，受限債務減債312億元，並善用自償性建設融資工具加速推動市政建設。

陳其邁表示，高雄正值城市轉型及重大建設推動並行期間，亟需計畫型補助挹注，為使財政公平及維持建設不中斷，呼籲不分黨派支持行政院財劃法修正版本，應保障三大財源不減少，並儘速完成修法，以兼顧區域均衡發展。

市府說明，116年總預算以提升市民生活品質、健全社會福利、均衡城鄉建設、打造宜居新高雄為重點編列，歲入編列1881.46億元，歲出編列1929.10億元，差短47.64億元，較上年度減少0.94億元，連續16年下降。

市府持續充實南部半導體聚落，整合南部學術研究能量，培育高階人才，帶動高雄產業升級與城市轉型發展。捷運建設多線齊發，捷運路網建設編列13.18億元；持續布建楠梓園區路網，編列楠梓匝道及聯絡道用地及工程費5.91億元等。

面對極端氣候挑戰，整體排水防洪及設施維護編列40.96 億元；為產業轉型新用水需求，水資源循環污水再利用編列37.7億元。此外，為因應少子女化及超高齡社會，也持續推動高齡友善政策、營養午餐免費等利民措施。

財劃法 總預算 高雄

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