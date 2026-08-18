外婆老房子變身咖啡店 高雄女孩留住童年記憶圓創業夢

承載童年記憶的外婆家，換了另一種方式繼續陪伴她，年輕創業者蘇喬溱把外婆的老房子重新整理，從水電、木工、泥作一路摸索，保留老宅原有的生活痕跡，再揉進日式喫茶店文化，改造成自己夢想中的咖啡店。

隱身左營蓮池潭旁巷弄的曦玥咖啡，與其說是一間新開的咖啡店，更像走進蘇喬溱的童年，從空間格局、老屋細節到店內陳設，她都刻意保留過去生活的痕跡。

「整理的時候，很多以前的畫面都跑回來了。」蘇喬溱說，重新翻修老宅，也像重新認識一次自己長大的地方，對她來說，創業並非只是找一處店面做生意，而是思考如何讓外婆留下的房子被使用、被記得。

沒想到改造老屋創業背後，卻是一連串現實考驗，從水電、木工到泥作從零開始，找工班、確認施工方式，碰到不懂的地方就查資料、自己摸索，她形容，創業最大的挑戰，就是不懂的都要自己學，一棟老房子的重生，也成為她的創業第一課。

空間完成後，她沒有選擇追求高翻桌率，而是把喜歡的日式喫茶店文化帶進老宅，從餐點製作由她一手包辦，堅持手工製作、每日限時限量供應，即使提早售罄，也不為增加出餐量而改變步調，這種慢反而引人沉浸老屋氛圍，感受舊時光步調。

蘇喬溱說，老宅創業的門檻不低，租金或空間整理、裝修、設備採購，創業初期現金壓力沉重，還好獲得青年局一般型青年創業補助，讓老屋改造與開店初期減輕資金負擔。

青年局統計，高雄創業活動正在增加，依經濟部114年資料，全年新設立公司4737家、新設立商業6998家，合計1萬1735家，平均每天約32家企業完成設立，今年一般型青年創業補助獲補助事業，平均成立僅約1.31年，顯示不少資源正投入剛起步的創業者。

局長林楷軒表示，青年創業最初幾年往往是資源最吃緊的階段，尤其老屋改造牽涉裝修與設備成本，更需要資源挹注，補助除了降低創業門檻，也希望協助青年從自身經驗找到差異化，把個人故事轉化成事業特色。

他說，愈來愈多城市老宅面臨拆除、閒置或改建，曦玥咖啡選擇的是另一條路，不把舊房子的歲月痕跡抹掉，而是讓它賦予新意義，如今老房子有了新的名字、新樣貌，將重新書寫老屋的新篇章。

「曦玥咖啡」負責人蘇喬溱（右）將外婆老宅重新規劃，並融入童年記憶，打造出獨具生活感與故事性的咖啡空間。圖／高雄市青年局提供

蘇喬溱將外婆留下的老宅改造為咖啡廳，將童年回憶融入空間，讓老宅延續新的故事。圖／高雄市青年局提供

「曦玥咖啡」提供咖啡、甜點等手作餐點，蘇喬溱以日式喫茶店文化為靈感，希望讓客人在老宅空間裡享受悠閒時光。圖／高雄市青年局提供