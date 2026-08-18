快訊

吳子嘉爆鄭朝方家族豪華農舍大違建 縣府要查…鄭辦：沒有評論

航見科技公司涉採購大陸無人機晶片負責人被押 台中公司疑空殼

七夕情人節支持者贈花打氣 陳幸妤笑問：我現在要跟誰過？

聽新聞
0:00 / 0:00

台澎海運添生力軍 海勝1號、永盛輪增冷鏈物流今啟航

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
永發海運的海勝1號貨輪浴火重生，今天重新投入台澎海運航線。圖／澎湖縣政府提供
永發海運的海勝1號貨輪浴火重生，今天重新投入台澎海運航線。圖／澎湖縣政府提供

台灣與澎湖之間的海運物流，今天再添生力軍。永發海運公司今天在澎湖舉行海勝1號、永盛輪啟航典禮，2艘貨運輪重新投入航線，增強台澎海運物流量能。

其中，總噸位1493噸的海勝1號，4月7日曾在澎湖龍門尖山碼頭發生火警，經搶救2小時後滅火，因即及時疏散船上人員，未造成傷亡。

今天上午9時30分，永發海運在龍門尖山碼頭，舉辦海勝1號、永盛輪啟航典禮，澎湖縣副縣長林皆興代表縣長陳光復出席，與永發海運董事長洪煌景、澎湖縣議長陳毓仁、交通部航港局長葉協隆等人，共同見證2艘貨輪啟航。

航港局長葉協隆表示，航港局將持續改善澎湖港埠建設，規劃投入逾10億元推動龍門尖山港5年建設計畫，包括碼頭新建、港域浚深及倉儲改建，未來澎湖港區整體投資規模將達27.3億元，持續提升海運服務量能。

林皆興表示，永發海運自1980年創立，從散裝船運輸起步，2013年引進全貨櫃輪，長年肩負台澎間民生物資、產業用品及工程建材運輸重任，此次海勝1號與永盛輪投入營運，除延續穩定貨櫃運輸量能，也強化低溫冷藏、冷凍貨物運送能力，有助提升澎湖漁產及生鮮產品運輸品質。

洪煌景表示，海勝1號遭遇火災事故後，公司迅速自日本購置總噸位811噸的永盛輪接替營運，公司並全面更新裝卸設備，引進2部新型大型吊車及全新堆高機，提升作業安全與效率，提供更穩定的台澎「一條龍」物流服務。

議長陳毓仁也認為，2艘貨輪均具低溫冷凍運輸設備，有助於將澎湖優質漁獲，以更完善的低溫物流運送至台灣本島，並隨著網路購物普及和物流需求日益增加，能提升台澎貨物運送的穩定性與時效。

澎湖縣 澎湖 碼頭

延伸閱讀

澎湖海運再升級 航港局將投入27億優化港群

澎湖推地方型SBIR注入創新動能 提升產業競爭力

小三通新制！10月1日起免費行李託運重量砍半 隨身行李維持2件17公斤

新保社福響應新光人壽慈善基金會前進澎湖 號召136人清出3420公斤海廢

相關新聞

陳其邁將卸任 高市府多位一級主管突變「代理」遭疑內情不單純

高雄市長陳其邁年底將卸任，近日市府人事處官網上，文化、環保、海洋及交通等局處首長沒有變動，然而職稱卻已經加上「代理」兩字，引發外界質疑內情不單純。人事處表示，人事問題將由市府新聞局統一對外說明。

影／金門登上國際舞台！16國佳麗踩點水頭、北山　用美麗行銷金門

2026第21屆全球城市小姐世界邀請賽主席蕭美萍今天率領16位來自日本、台灣、委內瑞拉、荷蘭、葡萄牙、哥倫比亞、墨西哥、美國、西班牙及波蘭等國佳麗訪問金門，並在水頭旅運通關中心以「金門啟航、世界同行」為主題，展開國際城市交流與觀光行銷活動。

影／九如山豬之亂延燒小黑狗搏鬥掛彩 鄉長頒最大功臣

屏東縣九如鄉提防高屏溪畔，附近農民飽受山豬橫行，侵襲農作物，今天清晨，九如鄉長藍聰信接獲鄉親反應，得知堤防內又發現山豬蹤跡，小黑狗看到山豬出現不斷吠叫，農民才發現山豬又來了，後來在眾人協力下制伏山豬。藍聰信觀察，山豬出現範圍越來越接近村莊聚落，請農民注意安全第一。

外婆老房子變身咖啡店 高雄女孩留住童年記憶圓創業夢

承載童年記憶的外婆家，換了另一種方式繼續陪伴她，年輕創業者蘇喬溱把外婆的老房子重新整理，從水電、木工、泥作一路摸索，保留老宅原有的生活痕跡，再揉進日式喫茶店文化，改造成自己夢想中的咖啡店。

台澎海運添生力軍 海勝1號、永盛輪增冷鏈物流今啟航

台灣與澎湖之間的海運物流，今天再添生力軍。永發海運公司今天在澎湖舉行海勝1號、永盛輪啟航典禮，2艘貨運輪重新投入航線，增強台澎海運物流量能。

金門看三總免舟車勞頓 3衛生所啟動遠距專科門診

金門推動醫療在地化再跨出一步！金門縣政府與國防醫學院三軍總醫院5月簽署醫療合作備忘錄（MOU）後，經數月建置與測試，遠距視訊、電子病歷及醫療影像傳輸系統已完成串接，金沙、金湖、金寧3家衛生所即日起正式啟用「遠距專科門診」，讓民眾不用舟車勞頓搭機赴台，在衛生所就能接受三總專科醫師診療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。