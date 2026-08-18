台澎海運添生力軍 海勝1號、永盛輪增冷鏈物流今啟航

台灣與澎湖之間的海運物流，今天再添生力軍。永發海運公司今天在澎湖舉行海勝1號、永盛輪啟航典禮，2艘貨運輪重新投入航線，增強台澎海運物流量能。

其中，總噸位1493噸的海勝1號，4月7日曾在澎湖龍門尖山碼頭發生火警，經搶救2小時後滅火，因即及時疏散船上人員，未造成傷亡。

今天上午9時30分，永發海運在龍門尖山碼頭，舉辦海勝1號、永盛輪啟航典禮，澎湖縣副縣長林皆興代表縣長陳光復出席，與永發海運董事長洪煌景、澎湖縣議長陳毓仁、交通部航港局長葉協隆等人，共同見證2艘貨輪啟航。

航港局長葉協隆表示，航港局將持續改善澎湖港埠建設，規劃投入逾10億元推動龍門尖山港5年建設計畫，包括碼頭新建、港域浚深及倉儲改建，未來澎湖港區整體投資規模將達27.3億元，持續提升海運服務量能。

林皆興表示，永發海運自1980年創立，從散裝船運輸起步，2013年引進全貨櫃輪，長年肩負台澎間民生物資、產業用品及工程建材運輸重任，此次海勝1號與永盛輪投入營運，除延續穩定貨櫃運輸量能，也強化低溫冷藏、冷凍貨物運送能力，有助提升澎湖漁產及生鮮產品運輸品質。

洪煌景表示，海勝1號遭遇火災事故後，公司迅速自日本購置總噸位811噸的永盛輪接替營運，公司並全面更新裝卸設備，引進2部新型大型吊車及全新堆高機，提升作業安全與效率，提供更穩定的台澎「一條龍」物流服務。

議長陳毓仁也認為，2艘貨輪均具低溫冷凍運輸設備，有助於將澎湖優質漁獲，以更完善的低溫物流運送至台灣本島，並隨著網路購物普及和物流需求日益增加，能提升台澎貨物運送的穩定性與時效。