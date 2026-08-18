快訊

吳子嘉爆鄭朝方家族豪華農舍大違建 縣府要查…鄭辦：沒有評論

航見科技公司涉採購大陸無人機晶片負責人被押 台中公司疑空殼

七夕情人節支持者贈花打氣 陳幸妤笑問：我現在要跟誰過？

聽新聞
0:00 / 0:00

屏縣府參加鹿兒島物產展 鹽田康一赴攤位相見歡

中央社／ 屏東縣18日電

日本鹿兒島縣故鄉物產展今天開展，屏東縣政府受邀參加並展示原住民族工藝品及代表性水果，鹿兒島縣知事鹽田康一赴攤位與屏東團隊相見歡，現場熱鬧不已。

屏東縣政府與鹿兒島縣在2年多前簽署合作備忘錄（MOU），雙方在青少年教育、藝術、文化、旅遊及經貿等領域深入交流。鹿兒島縣的「南方寶箱鹿兒島故鄉物產展」，今天起至24日在鹿兒島山形屋百貨展出，屏縣府受邀參加。

縣府今天透過新聞稿表示，代表團帶著屏東陽光與好滋味到鹿兒島，並與鹿兒島縣知事鹽田康一在屏東攤位相見歡，現場除分享屏東山海風光、原住民族傳統服飾，也播放宣傳影片，讓日本民眾透過影像認識屏東之美；現場同時準備在地好物，不少民眾品嚐後，對屏東好滋味讚不絕口。

屏東縣傳播暨國際事務處長蕭裕隆表示，自雙方簽署友好交流協定以來，透過互訪以及文化、觀光等交流加深彼此情誼，期待未來雙方持續保持緊密往來，讓這份珍貴情誼延續下去。

鹽田康一提到，今年物產展共有60家廠商參與，集結茶葉、柴魚、鰻魚、燒酒及傳統工藝品等特色物產，希望透過展覽推廣，讓更多民眾認識鹿兒島。此外，展覽期間預計有國際郵輪靠港，相信會吸引更多國內外觀光客前來參觀，為物產展增添更多人氣。

傳播處表示，「南方寶箱鹿兒島故鄉物產展」是鹿兒島縣推廣觀光與特產的重要活動，屏東以「山海之間．生活發生」為策展主軸，現場陳列鳳梨、芒果、火龍果、香蕉、蜜棗及檸檬等代表性水果模型，搭配原住民族文化展示、特色農漁產品及試吃體驗，讓日本民眾從視覺、文化與味覺等面向認識屏東。除提升屏東在日本的能見度，也為觀光、文化與農漁產品開拓更多交流及推廣機會。

鹿兒島 屏東縣政府 屏東

延伸閱讀

長崎台南交流美術展落幕 市長鈴木史朗赴展場致意

「2026大湖尊梨×樟之細路」香甜登場 縣長鍾東錦力挺在地產業

黃偉哲、日職西武獅社長奥村剛會面 交流賽事及觀光

成大宋江陣首度赴日本仙台展演 推廣台灣傳統文化

相關新聞

陳其邁將卸任 高市府多位一級主管突變「代理」遭疑內情不單純

高雄市長陳其邁年底將卸任，近日市府人事處官網上，文化、環保、海洋及交通等局處首長沒有變動，然而職稱卻已經加上「代理」兩字，引發外界質疑內情不單純。人事處表示，人事問題將由市府新聞局統一對外說明。

影／金門登上國際舞台！16國佳麗踩點水頭、北山　用美麗行銷金門

2026第21屆全球城市小姐世界邀請賽主席蕭美萍今天率領16位來自日本、台灣、委內瑞拉、荷蘭、葡萄牙、哥倫比亞、墨西哥、美國、西班牙及波蘭等國佳麗訪問金門，並在水頭旅運通關中心以「金門啟航、世界同行」為主題，展開國際城市交流與觀光行銷活動。

影／九如山豬之亂延燒小黑狗搏鬥掛彩 鄉長頒最大功臣

屏東縣九如鄉提防高屏溪畔，附近農民飽受山豬橫行，侵襲農作物，今天清晨，九如鄉長藍聰信接獲鄉親反應，得知堤防內又發現山豬蹤跡，小黑狗看到山豬出現不斷吠叫，農民才發現山豬又來了，後來在眾人協力下制伏山豬。藍聰信觀察，山豬出現範圍越來越接近村莊聚落，請農民注意安全第一。

外婆老房子變身咖啡店 高雄女孩留住童年記憶圓創業夢

承載童年記憶的外婆家，換了另一種方式繼續陪伴她，年輕創業者蘇喬溱把外婆的老房子重新整理，從水電、木工、泥作一路摸索，保留老宅原有的生活痕跡，再揉進日式喫茶店文化，改造成自己夢想中的咖啡店。

台澎海運添生力軍 海勝1號、永盛輪增冷鏈物流今啟航

台灣與澎湖之間的海運物流，今天再添生力軍。永發海運公司今天在澎湖舉行海勝1號、永盛輪啟航典禮，2艘貨運輪重新投入航線，增強台澎海運物流量能。

金門看三總免舟車勞頓 3衛生所啟動遠距專科門診

金門推動醫療在地化再跨出一步！金門縣政府與國防醫學院三軍總醫院5月簽署醫療合作備忘錄（MOU）後，經數月建置與測試，遠距視訊、電子病歷及醫療影像傳輸系統已完成串接，金沙、金湖、金寧3家衛生所即日起正式啟用「遠距專科門診」，讓民眾不用舟車勞頓搭機赴台，在衛生所就能接受三總專科醫師診療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。