屏縣府參加鹿兒島物產展 鹽田康一赴攤位相見歡

日本鹿兒島縣故鄉物產展今天開展，屏東縣政府受邀參加並展示原住民族工藝品及代表性水果，鹿兒島縣知事鹽田康一赴攤位與屏東團隊相見歡，現場熱鬧不已。

屏東縣政府與鹿兒島縣在2年多前簽署合作備忘錄（MOU），雙方在青少年教育、藝術、文化、旅遊及經貿等領域深入交流。鹿兒島縣的「南方寶箱鹿兒島故鄉物產展」，今天起至24日在鹿兒島山形屋百貨展出，屏縣府受邀參加。

縣府今天透過新聞稿表示，代表團帶著屏東陽光與好滋味到鹿兒島，並與鹿兒島縣知事鹽田康一在屏東攤位相見歡，現場除分享屏東山海風光、原住民族傳統服飾，也播放宣傳影片，讓日本民眾透過影像認識屏東之美；現場同時準備在地好物，不少民眾品嚐後，對屏東好滋味讚不絕口。

屏東縣傳播暨國際事務處長蕭裕隆表示，自雙方簽署友好交流協定以來，透過互訪以及文化、觀光等交流加深彼此情誼，期待未來雙方持續保持緊密往來，讓這份珍貴情誼延續下去。

鹽田康一提到，今年物產展共有60家廠商參與，集結茶葉、柴魚、鰻魚、燒酒及傳統工藝品等特色物產，希望透過展覽推廣，讓更多民眾認識鹿兒島。此外，展覽期間預計有國際郵輪靠港，相信會吸引更多國內外觀光客前來參觀，為物產展增添更多人氣。

傳播處表示，「南方寶箱鹿兒島故鄉物產展」是鹿兒島縣推廣觀光與特產的重要活動，屏東以「山海之間．生活發生」為策展主軸，現場陳列鳳梨、芒果、火龍果、香蕉、蜜棗及檸檬等代表性水果模型，搭配原住民族文化展示、特色農漁產品及試吃體驗，讓日本民眾從視覺、文化與味覺等面向認識屏東。除提升屏東在日本的能見度，也為觀光、文化與農漁產品開拓更多交流及推廣機會。