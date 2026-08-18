陳其邁將卸任 高市府多位一級主管突變「代理」遭疑內情不單純

高雄市長陳其邁年底將卸任，近日市府人事處官網上，文化、環保、海洋及交通等局處首長沒有變動，然而職稱卻已經加上「代理」兩字，引發外界質疑內情不單純。人事處表示，人事問題將由市府新聞局統一對外說明。

高雄市府有32個局處，近日在人事處網站上，文化局長王文翠、環保局長張瑞琿、海洋局長石慶豐及交通局長張淑娟等局長沒有異動，但全都變成代理局長，在各局的獨立官網上卻沒有同步揭露這個訊息。

政界人士說，市府一級主管之中，除主計、人事、政風及警察等職外，其他局處首長多半屬於機要職或退休再回任，這些人年底必須跟隨市長陳其邁同進退，近日具備公務員身分的局長低調轉任參事，再以代理身分擔任原單位局長，先卡位參事職缺，無論藍綠，繼任市長的人事任用權勢必受影響。

環保局長張瑞琿也變成代理局長，引發外界議論。圖／取自人事處官網

交通局長張淑娟已經變成代理局長。圖／取自人事處官網