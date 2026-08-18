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金門看三總免舟車勞頓 3衛生所啟動遠距專科門診

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金沙、金湖、金寧3家衛生所即日起正式啟用「遠距專科門診」，民眾不用舟車勞頓搭機赴台，在衛生所就能接受三總專科醫師診療。圖/縣府提供
金沙、金湖、金寧3家衛生所即日起正式啟用「遠距專科門診」，民眾不用舟車勞頓搭機赴台，在衛生所就能接受三總專科醫師診療。圖/縣府提供

金門推動醫療在地化再跨出一步！金門縣政府與國防醫學院三軍總醫院5月簽署醫療合作備忘錄（MOU）後，經數月建置與測試，遠距視訊、電子病歷及醫療影像傳輸系統已完成串接，金沙、金湖、金寧3家衛生所即日起正式啟用「遠距專科門診」，讓民眾不用舟車勞頓搭機赴台，在衛生所就能接受三總專科醫師診療。

縣長陳福海今年5月5日率衛生局團隊與三總簽署「金門地區醫療合作備忘錄」，雙方隨即展開系統建置、設備調校及臨床測試。

衛生局表示，目前遠距視訊、電子病歷與醫療影像傳輸均運作穩定，完成第一線測試後，正式進入常態服務階段。

陳福海當時曾表示，「醫療可以有距離，但守護不能有空白。」如今遠距專科門診正式上線，等於將醫學中心的專科醫療能量透過科技「搬」到金門，落實「病人不動、醫生動」，也減少離島民眾為看專科必須往返台灣的交通與時間成本。

首波服務是依金門民眾就醫需求媒合專科，3家衛生所各有不同安排。金湖衛生所提供整形外科、腸胃內科及風濕免疫科；金沙衛生所提供眼科、腸胃內科及胸腔內科；金寧衛生所則提供心臟內科及風濕免疫科，實際開診日期與診次依各衛生所公告為準。

衛生局指出，遠距門診並非取代既有醫療，而是透過衛生所第一線醫師評估後，針對有專科診療需求的民眾安排遠距會診，由三總專科醫師透過高品質視訊設備進行診療，搭配電子病歷及影像傳輸，讓醫師能掌握患者相關檢查資料。

對於需要長期追蹤或專科評估的民眾而言，未來可望減少因單次回診就必須往返台金的負擔。衛生局表示，服務正式運作後，也會持續蒐集民眾及第一線醫療人員意見，依實際需求滾動調整合作科別。

衛生局提醒，有專科診療需求的民眾，須先經衛生所醫師評估，再依安排預約遠距門診；各衛生所近期將陸續公告詳細門診時間、掛號方式及相關須知，民眾可留意公告，就近利用遠距醫療服務。

縣府表示，後續也將持續與三總深化醫療合作，盼透過遠距醫療、專科支援及醫療資源整合，逐步補足離島醫療量能，讓金門民眾在地就能享有更完整的專科醫療服務。

金門 三總 衛生所

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