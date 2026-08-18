快訊

台灣的詛咒？韓「光州雙年展」強迫台灣改名恐成慣例

陳幸妤：立委告訴趙建銘是阿扁點頭關他 就像柯文哲說被賴清德抓去關

七夕別只約會！命理師曝「5招」旺桃花 穿破衣恐感情生變

聽新聞
0:00 / 0:00

生前勇於揭發大樹光電場削平山頭破壞家園 和山里長吳順治驟逝

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
大樹區和山里長吳順治生前率眾對抗光電業者、勇於捍衛家園。聯合報系資料照
大樹區和山里長吳順治生前率眾對抗光電業者、勇於捍衛家園。聯合報系資料照

高雄大樹和山光電場剷平山坡地、大面積覆蓋光電板案喧騰一時，此案會引起外界高度關注，與當時積極對外陳情、帶領居民表達不滿的和山里長順治密不可分。然而，吳順治上周身體不適驟逝，立委柯志恩發文悼念說，感念吳里長曾陪大家一起打過守護鄉里的戰役。

去年5月，大樹區和山里長吳順治揭露，住家後山數十公頃山頭被削平蓋光電板，聚落就在光電場下方，居民擔心土石流宣洩而下，再度發生「小林村滅村」悲劇。立委柯志恩接受陳情之後邀請各單位會勘，光電場違法超挖及破壞水土保持情況引起關注。

吳順治8月11日晚間因病驟逝，享壽76歲，將於22日在自宅舉辦告別式。

立委柯志恩表示，去年「大樹和山光電案」造成51公頃山林被剷平，她第一次走進現場時，眼前山頭光禿、黃土泥濘的景象，令人震撼難以置信，透過空拍鏡頭及新聞報導，也讓全國人民驚覺，原來非法光電業者對於我們國土環境的破壞如此巨大。

柯志恩說，在那段日子，她擔心豪雨造成土石流會沖進100公尺外的和山里，造成居民生命財產損失，所以多次來到和山里，每次都是吳里長陪同，還協助她揭露弊端，「我在中央發聲，他則為守護家園與里民安全四處奔走」。

「在那段並肩努力的過程中，我看見一位基層里長對家鄉最深的牽掛」柯志恩說，面對熟悉的土地受到傷害，吳里長選擇站出來，替土地說話、替鄉親發聲。謝謝吳里長曾與我們並肩努力。這份對家鄉的牽掛不會離開，而會成為留下來的人繼續守護和山里與大樹的力量。

大樹區和山里長吳順治（左）11日晚間驟逝，立委柯志恩發文表達哀悼與不捨。圖／取自柯志恩臉書
大樹區和山里長吳順治（左）11日晚間驟逝，立委柯志恩發文表達哀悼與不捨。圖／取自柯志恩臉書

光電 順治 里長

延伸閱讀

台東農路案 吳秀華表示不會退縮必要時提告、陳瑩陣營籲面對

選戰倒數！柯志恩本周連辦三場廟口開講、成立南高雄後援會

「里長，這是槍嗎？」兒解開亡父保險箱 驚見2槍70發子彈

盼院長醒來主持⋯吳明賢病倒前研究登國際期刊 台大延遲50天辦記者會

相關新聞

陳其邁將卸任 高市府多位一級主管突變「代理」遭疑內情不單純

高雄市長陳其邁年底將卸任，近日市府人事處官網上，文化、環保、海洋及交通等局處首長沒有變動，然而職稱卻已經加上「代理」兩字，引發外界質疑內情不單純。人事處表示，人事問題將由市府新聞局統一對外說明。

台澎海運添生力軍 海勝1號、永盛輪增冷鏈物流今啟航

台灣與澎湖之間的海運物流，今天再添生力軍。永發海運公司今天在澎湖舉行海勝1號、永盛輪啟航典禮，2艘貨運輪重新投入航線，增強台澎海運物流量能。

金門看三總免舟車勞頓 3衛生所啟動遠距專科門診

金門推動醫療在地化再跨出一步！金門縣政府與國防醫學院三軍總醫院5月簽署醫療合作備忘錄（MOU）後，經數月建置與測試，遠距視訊、電子病歷及醫療影像傳輸系統已完成串接，金沙、金湖、金寧3家衛生所即日起正式啟用「遠距專科門診」，讓民眾不用舟車勞頓搭機赴台，在衛生所就能接受三總專科醫師診療。

生前勇於揭發大樹光電場削平山頭破壞家園 和山里長吳順治驟逝

高雄大樹和山光電場剷平山坡地、大面積覆蓋光電板案喧騰一時，此案會引起外界高度關注，與當時積極對外陳情、帶領居民表達不滿的和山里長吳順治密不可分。然而，吳順治上周身體不適驟逝，立委柯志恩發文悼念說，感念吳里長曾陪大家一起打過守護鄉里的戰役。

七夕情人節屏東海生館情侶行程 拜訪「模範夫妻」鳳頭海鸚鵡

明天就是七夕情人節，屏東海生館推出專屬約會行程，除了賞珊瑚、海葵，搭小船遊大洋池，夜宿海生館享受夜間浪漫外，還能拜訪鳥界的模範夫妻鳳頭海鸚鵡，看海鸚鵡秀恩愛、一同育雛，更添情人節浪漫氛圍。

美感聯絡簿變身繪本 屏東讓山海風土陪孩子一起練習長大

屏東縣政府115學年度推出全新美感聯絡簿，以「讓屏東的山、海、風土，陪孩子一起練習長大」為設計理念，首度社會情緒學習（SEL）、在地文化與美感設計融入其中，透過插畫、故事與書寫，讓聯絡簿從日常作業記錄與親師溝通媒介，轉化為陪伴孩子認識家鄉、理解情緒、探索自我「繪本聯絡簿」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。