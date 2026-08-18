生前勇於揭發大樹光電場削平山頭破壞家園 和山里長吳順治驟逝

高雄大樹和山光電場剷平山坡地、大面積覆蓋光電板案喧騰一時，此案會引起外界高度關注，與當時積極對外陳情、帶領居民表達不滿的和山里長吳順治密不可分。然而，吳順治上周身體不適驟逝，立委柯志恩發文悼念說，感念吳里長曾陪大家一起打過守護鄉里的戰役。

去年5月，大樹區和山里長吳順治揭露，住家後山數十公頃山頭被削平蓋光電板，聚落就在光電場下方，居民擔心土石流宣洩而下，再度發生「小林村滅村」悲劇。立委柯志恩接受陳情之後邀請各單位會勘，光電場違法超挖及破壞水土保持情況引起關注。

吳順治8月11日晚間因病驟逝，享壽76歲，將於22日在自宅舉辦告別式。

立委柯志恩表示，去年「大樹和山光電案」造成51公頃山林被剷平，她第一次走進現場時，眼前山頭光禿、黃土泥濘的景象，令人震撼難以置信，透過空拍鏡頭及新聞報導，也讓全國人民驚覺，原來非法光電業者對於我們國土環境的破壞如此巨大。

柯志恩說，在那段日子，她擔心豪雨造成土石流會沖進100公尺外的和山里，造成居民生命財產損失，所以多次來到和山里，每次都是吳里長陪同，還協助她揭露弊端，「我在中央發聲，他則為守護家園與里民安全四處奔走」。

「在那段並肩努力的過程中，我看見一位基層里長對家鄉最深的牽掛」柯志恩說，面對熟悉的土地受到傷害，吳里長選擇站出來，替土地說話、替鄉親發聲。謝謝吳里長曾與我們並肩努力。這份對家鄉的牽掛不會離開，而會成為留下來的人繼續守護和山里與大樹的力量。