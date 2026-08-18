澎湖望安6旬翁上消化道出血 海巡接力後送就醫

澎湖望安一名68歲男子因上消化道出血，今天由小船載送至港外，由澎湖海巡隊接駁至馬公港，交由消防局送往三總澎湖分院就醫。

海巡署金馬澎分署第十三巡防區上午8時25分接獲望安鄉衛生所通報，一名68歲男子因上消化道出血，急需後送馬公就醫，巡防區隨即通知澎湖海巡隊線上巡防艇前往協助，並通知第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合處理。

海巡艇趕赴望安潭門漁港時，考量港區水深不足，巡防區協調民間船舶將病患載至潭門漁港外望將水道接駁，病患、家屬及醫護人員共3人順利上艇，上午近10時抵達馬公港後，由消防局救護車送往三軍總醫院澎湖分院就醫。

金馬澎分署表示，離島醫療後送攸關民眾生命安全，海巡人員全天候執勤，秉持「時間即生命，速度即希望」精神。民眾如需協助可撥打海巡署服務專線「118」，或透過當地衛生所評估後通報，海巡署將立即派員應處。