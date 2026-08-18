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澎湖海運再升級 航港局將投入27億優化港群

中央社／ 澎湖縣18日電

交通部航港局長葉協隆今天在澎湖參加永發海運「海勝1號」啟航典禮時說，海運在觀光產業扮演重要角色，航港局自116年起將投入27億餘元優化澎湖港群，讓地方發展與海運服務同步提升。

布袋-龍門貨運再添生力軍，永發海運今天在龍門貨輪碼頭倉區舉行「海勝1號、永盛輪感恩客戶暨啟航祈福典禮」，澎湖縣代理縣長林皆興、議長陳毓仁、航港局長葉協隆、航港局南部航務中心主任張博彥、台灣港務公司高雄港務分公司馬公管理處長鐘偉誠及永發海運董事長洪煌景等人共同揭幕，祈願新船啟航順利。

洪煌景表示，永發海運看好澎湖海運市場，率先投入台澎間散裝貨輪運輸，近40年來秉持永續經營理念，配合客戶需求與地方發展汰換貨輪，目前引進全新的低溫貨櫃貨輪「海勝1號」等船舶及設備，讓各類貨物都能如期如數運送至客戶手中。

林皆興指出，永發海運於1980年成立散裝船隊，投入台澎間海上貨運，隨著地方發展及需求變化，見證澎湖發展歷程，也為海運永續發展奠定根基。

陳毓仁提到，永發海運多年往返台澎間，為地方民生物資運輸提供服務，並逐年改善貨運設備，在進入低溫冷鏈市場後，新購低溫貨櫃貨輪啟航，繼續為澎湖服務。

葉協隆表示，澎湖觀光要發展，海運扮演重要角色，也將帶動觀光相關產業興起；但在澎湖經營海運並不容易，永發海運秉持「善心、用心、細心」，提供一條龍服務，讓客戶滿意不簡單，也讓海運得以永續發展。

葉協隆指出，航港局作為海運的最佳後盾，未來將辦理龍門尖山7號碼頭增建、港區浚深及馬公港持續優化等工程，讓澎湖港群更加完善，提升海運服務。

澎湖民生物資大多仰賴海運自台灣本島運送，目前主要貨運航線包括高雄至馬公、布袋至龍門等，布袋至龍門航線有多家航運業者經營，每日往返台澎間輸運貨物。

澎湖 航港局 澎湖縣

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