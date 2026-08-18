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夏川里美睽違4年恆春開唱 9月重溫淚光閃閃

中央社／ 屏東縣18日電

日本沖繩歌姬夏川里美睽違4年重返恆春，9月12、13日將以個人專場形式，於恆春文化中心劇場館演出，將再度帶來「淚光閃閃」等名曲；目前票券已開賣。

屏東縣政府打造恆春半島全新藝文品牌，「2026聲浪藝術節」演出活動從8至12月，於恆春文化中心接力登場，9月迎來國際級音樂盛宴，邀請心靈歌姬夏川里美專場開唱。

屏東縣政府文化處今天新聞稿表示，夏川里美繼2022年參與「半島歌謠祭」後，睽違4年重返恆春，9月12日晚間7時30分、9月13日下午2時30分，首度在劇場館以個人專場形式演出，以溫暖美聲展現日本沖繩音樂魅力；目前票券已於OPENTIX開賣，屏東藝遊卡會員可享75折優惠，每場4張。

文化處表示，來自沖繩石垣島的夏川里美，以純淨溫暖穿透力嗓音聞名亞洲，曾創下「淚光閃閃」在日本ORICON排行榜停留近116週紀錄，並多次獲日本唱片大賞肯定。多年來她不僅多次登上NHK「紅白歌唱大戰」，更持續以音樂傳遞療癒與感動，深受亞洲各地觀眾喜愛。

文化處提及，夏川里美曾多次來台巡演，足跡遍及各地，2022年在「半島歌謠祭」中，更以真摯動人歌聲引發廣大迴響。此次再度來到恆春，她將帶來「淚光閃閃」、「童神」等多首經典名曲，融合沖繩島嶼風情與恆春在地氣息。

夏川里美 恆春 沖繩

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