七夕情人節屏東海生館情侶行程 拜訪「模範夫妻」鳳頭海鸚鵡

明天就是七夕情人節，屏東海生館推出專屬約會行程，除了賞珊瑚、海葵，搭小船遊大洋池，夜宿海生館享受夜間浪漫外，還能拜訪鳥界的模範夫妻鳳頭海鸚鵡，看海鸚鵡秀恩愛、一同育雛，更添情人節浪漫氛圍。

海生館安排的七夕行程攻略，讓情侶邊欣賞海洋生物邊度過浪漫情人節。「海洋花樣嘉年華」打造珊瑚、海葵的繽紛海底花園，隨水流搖曳的模樣，情人不用送玫瑰花束，而是直接擁有整片浪漫花海。

「零距離海上漫游」情侶可搭小船，航行在海底隧道上方，是海生館限定版的浪漫行程。「夜宿海生館」則將約會延長到夜晚，在海洋生物或小白鯨的陪伴下入睡，體驗夜晚截然不同的海洋世界。八月也有「海天一色逍遙魷」夜間限定點燈，是暑假隱藏景點。

除了活動行程外，情人節也不能不拜訪堪稱鳥界「模範夫妻」的鳳頭海鸚鵡。牠們每年繁殖季都會華麗變身，鳥喙變得更加厚實有光澤，頭頂更會長出金黃色冠羽，並在找到另一半後共度一生，同時分工合作共同照顧下一代。

奇特的是，野外海鸚鵡繁殖季過後雙方就會各自外出覓食，直到隔年再飛回原本的巢穴與另一半相聚，就像牛郎織女每年相約七夕相會一樣。在海生館人工飼育環境中，海鸚鵡不會離開，但館方依照其生活習性打造仿自然環境，模擬懸崖地形並設置巢穴，親鳥會在巢穴中照顧寶寶，繁衍下一代。

海生館歡迎民眾在暑假一起走進海生館，觀看鳳頭海鸚鵡的相伴與繁衍，看一場海底花海、搭館內小船欣賞海洋生物，或在夜晚一起住進海底世界，相關訊息可上海生館網站查

「海洋花樣嘉年華」以珊瑚、海葵打造海底花海。圖／海生館提供

鳳頭海鸚鵡。圖／海生館提供

鳳頭海鸚鵡。圖／海生館提供