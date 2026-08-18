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美感聯絡簿變身繪本 屏東讓山海風土陪孩子一起練習長大

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府115學年度推出全新美感聯絡簿，以「讓屏東的山、海、風土，陪孩子一起練習長大」為設計理念，聯絡簿從作業記錄與親師溝通媒介，轉化為陪伴孩子認識家鄉、理解情緒、探索自我「繪本聯絡簿」。圖／屏東縣府教育處提供
屏東縣政府115學年度推出全新美感聯絡簿，以「讓屏東的山、海、風土，陪孩子一起練習長大」為設計理念，聯絡簿從作業記錄與親師溝通媒介，轉化為陪伴孩子認識家鄉、理解情緒、探索自我「繪本聯絡簿」。圖／屏東縣府教育處提供

屏東縣政府115學年度推出全新美感聯絡簿，以「讓屏東的山、海、風土，陪孩子一起練習長大」為設計理念，首度社會情緒學習（SEL）、在地文化與美感設計融入其中，透過插畫、故事與書寫，讓聯絡簿從日常作業記錄與親師溝通媒介，轉化為陪伴孩子認識家鄉、理解情緒、探索自我「繪本聯絡簿」。

屏東縣政府教育處表示，低年級以「山林物種 × 情緒覺察」為主軸，以屏東山林意象為起點，將在地野生動物連結孩子常見的情緒體驗。透過溫暖的插畫與故事，陪伴孩子認識並覺察自我情緒，建立對關係初步理解。

中年級以「海洋生態 × 心理韌性」為核心，以屏東海洋意象為核心，融合浪潮、海岸地形與海上活動等元素，對應成長過程中的種種挑戰。引導孩子在情緒起伏中培養勇氣，建立面對挫折的心理韌性。

高年級從「風土環境 × 擁抱多元」出發，以在地風土角色為意象，帶領孩子進行一場風土探索之旅。透過認識多元特質，引導孩子理解個體差異，學會欣賞多元、涵養包容心，建立對自我與他人的深層尊重。

教育處說，美感聯絡簿另一項亮點，首度將字體教育融入孩子的日常學習。屏東縣政府與深耕台灣字型設計justfont合作，邀請其參與中、高年級封面標準字設計，並於內頁規畫「字體 × 心情」互動單元，引導孩子從熟悉文字出發，觀察不同字體所傳遞形狀、節奏與情緒，讓美感教育從插畫延伸至日常文字。

教育處表示，縣府從110學年度推動「美感聯絡簿編輯計畫」，115學年度重新編輯發行低、中、高年級三冊，共3萬4500本，提供全縣國小學童。三本美感聯絡簿在開學前皆已配送到各校，透過每日閱讀、書寫與紀錄，引導孩子在生活中發現美好，並從一本聯絡簿出發，形塑兼具在地關懷、美感素養與心理韌性的校園文化。

屏東縣政府115學年度推出全新美感聯絡簿，以「讓屏東的山、海、風土，陪孩子一起練習長大」為設計理念，聯絡簿從作業記錄與親師溝通媒介，轉化為陪伴孩子認識家鄉、理解情緒、探索自我「繪本聯絡簿」。圖／屏東縣府教育處提供
屏東縣政府115學年度推出全新美感聯絡簿，以「讓屏東的山、海、風土，陪孩子一起練習長大」為設計理念，聯絡簿從作業記錄與親師溝通媒介，轉化為陪伴孩子認識家鄉、理解情緒、探索自我「繪本聯絡簿」。圖／屏東縣府教育處提供

聯絡簿 繪本 屏東

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