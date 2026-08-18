陳其邁指地方財政分配不均 籲重修財劃法

總統賴清德昨天宣布將普發現金新台幣1萬元，但台北市長蔣萬安要求普發2萬元。對此，高雄市長陳其邁今天說，地方財政分配不均，應重修財劃法。

陳其邁今天上午在市政會議接受媒體聯訪表示，台灣經濟成長率高，受惠很多AI產業，如果中央稅收增加，將經濟成長的果實跟全民分享，「我覺得很好，我支持」，也希望高雄市的立委在總預算審查時要全力支持。

陳其邁並表示，除了普發1萬元的預算，還有國防預算、軍工產業發展相關預算、補助高雄的預算等，也希望都要支持，「投票到了要接受檢驗，不管立委連任或市長選舉，大家可以睜大眼睛看」。

他並以高雄為例表示，高雄市今年統籌分配稅款加一般性補助、計畫型補助，總共減少了163億元。「與其加碼，不如好好解決地方財政分配不均。不要有錢的人說吃更好的魚翅、鮑魚，沒錢的人維持生活都很困難」。

陳其邁說，最根本的原因，財劃法還是要重新修法比較公平。制度性的分配，讓它能夠均衡、考慮到台灣不同區域的發展，這樣比較好。

此外，談及卸任前出新書，陳其邁說，他記得前總統蔡英文跟他講過：「你會不會覺得要卸任時，突然發現很多事情沒做？」我說：「對欸，真的有這種感覺。」

他說，蔡英文在任內給高雄非常多的協助，如爭取台積電到高雄設廠及一些重大的交通建設等。至於蔡英文幽默抱怨他總在深夜打電話，陳其邁笑說，「她若是早點講，我就會提早打，但是電話還是一定要打」。