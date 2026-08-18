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班上唯一個申落榜...分科測驗逆勢上台大 私立東山高中榜單創佳績

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
錄取陽明交通大學醫學系的蔡宜臻（左），高中期間曾參與台大物理培訓與中研院人才培育計畫，順利考上醫學系。圖／東山高中提供
錄取陽明交通大學醫學系的蔡宜臻（左），高中期間曾參與台大物理培訓與中研院人才培育計畫，順利考上醫學系。圖／東山高中提供

分科測驗放榜、落幕，私立東山高中今年醫學、牙醫相關學系錄取人數達17人，台大錄取人數達55人；若將頂尖大學與醫科錄取成果合併計算，總人數達151人，占今年東山高中考生人數約三分之一，校方表示，校方長期重視學生學習基礎的扎實培養，並透過完整課程、適性輔導與升學規畫協助學生依照自身興趣、能力與志向，找到最適合自己升學道路。

錄取陽明交通大學醫學系的蔡宜臻，高中期間曾參與台大物理培訓與中研院人才培育計畫，身處頂尖同儕中一度深陷「不如人」的焦慮與比較心態，學測更因數學失常導致心態失衡、全盤受挫，痛定思痛後，她學會接納他人的優秀，將焦點轉回自身，透過不斷挑戰抗壓邊界、掃除惰性，終以沉穩心態在分科測驗中全力發揮，順利推開醫學系大門。

學測成績未達理想、無緣頂大管院的周洛靚，看著身邊同學陸續準備個人申請，曾陷入長達一個月的低潮，但不甘就此止步決定放棄個申、全力鎖定分科測驗，現高度自律，徹底關閉社群軟體、杜絕所有娛樂干擾，憑藉破釜沉舟的決心與極致專注，最終繳出亮眼成績單，如願錄取臺灣大學國際企業學系。

原先對外文系個人申請胸有成竹的湯又羲，卻在二階分發遭遇未錄取的重擊。面對班上同學全數上榜、唯獨自己無緣錄取陷入嚴重自我懷疑，但隨即告訴自己「只許難過一天」，在分科測驗僅剩40天，迅速擦乾眼淚重披戰袍，靠著扎實的題海演練與自修全力衝刺。放榜那一刻，她不僅成功逆轉，更錄取了當初個申未能觸及的台大國際企業學系。

私立東山高中今年醫學、牙醫相關學系錄取人數達17人，台大錄取人數達55人；若將頂尖大學與醫科錄取成果合併計算，總人數達151人，占今年東山高中考生人數約三分之一。圖／東山高中提供
私立東山高中今年醫學、牙醫相關學系錄取人數達17人，台大錄取人數達55人；若將頂尖大學與醫科錄取成果合併計算，總人數達151人，占今年東山高中考生人數約三分之一。圖／東山高中提供

台大 分科測驗 榜單

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