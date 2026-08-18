草間彌生、奈良美智齊聚屏東縣立美術館「當繁花盛開」展期倒數

暑假進入尾聲，屏東縣立美術館開館首檔國際特展「當繁花盛開」日本當代藝術展，將展至8月30日。展覽從今年3月28日開展以來，憑藉國際級大師的強大魅力及社群的推波助瀾，吸引全台各地觀眾走進展場，隨著展期倒數，把握機會安排屏東藝文之旅，親臨現場感受日本當代藝術的多元面貌。

屏東縣政府文化處表示，「當繁花盛開」集結草間彌生、荒木經惟、空山基、天野喜孝、奈良美智、村上隆、江上越、小松美羽、鹽田千春、蜷川實花等16名日本藝術家，作品涵蓋書道、繪畫、攝影、雕塑、裝置及流行視覺等多元領域。展出58組（件）作品中，有29組（件）為全台首次展出，讓藝文愛好者無須出國或北上，就能在屏東就能一次飽覽日本當代藝術大師們的經典創作。

展覽期間，不少觀眾透過社群分享觀展感受，表示「作品真跡帶來的生動活力與能量，非畫冊或螢幕可比擬」，「不用出國就能看到國際級大師真跡，屏東真的變不一樣了！」，從觀眾回饋可見，優質展覽把更多人帶進美術館看展，特別是年輕族群。

除了展覽本身，展覽限定周邊受民眾喜愛，展期間創下六度補貨熱銷紀錄，顯示展覽人氣延伸至文創消費。另一方面， 從3月開館以來迄至7月統計，屏菸1936文化基地入園人次已近70萬，藝術展覽帶動民眾走進園區，讓美術館、文化場域與城市生活產生更多連結，也為屏東累積文化觀光的吸引力。

文化處表示，「當繁花盛開」展期至8月30日，邀請喜愛藝術的民眾務必把握最後機會前往觀賞，感受16名日本當代藝術家作品所交織出的藝術風景。不只國際藝術展，館內的在地典藏展同樣深具文化內涵，值得細細欣賞。

暑假進入尾聲，屏東縣立美術館開館首檔國際特展「當繁花盛開」日本當代藝術展，將展至8月30日，展期倒數，把握機會安排屏東藝文之旅，親臨現場感受日本當代藝術的多元面貌。圖／屏東縣府文化處提供

暑假進入尾聲，屏東縣立美術館開館首檔國際特展「當繁花盛開」日本當代藝術展，將展至8月30日，展期倒數，把握機會安排屏東藝文之旅，親臨現場感受日本當代藝術的多元面貌。圖／屏東縣府文化處提供