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高雄教團促小班化 柯志恩、賴瑞隆提方案

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

下屆市長選舉，高雄兩大教師工會不約而同提出降低學生班級人數訴求，希望高中職每班降至卅人至卅二人，國中小廿至廿五人不等，要求藍綠市長參選人表態。柯志恩回應，上任後將把國小新生班級人數降至廿八人、國中廿九人，發展精緻化教學。賴瑞隆說，將依各區實際需求，分區、分階段推動。

教師團體反映，「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」自一○四學年度實施至今，逾十年未修正，目前國小每班廿九人、國中每班卅人。教育部僅設拆班人數上限，各縣市可視情況調整班級人數。

高雄市教師職業工會主張，希望從明年一一六學年度起，高中職逐年調降至每班卅人以下、國中小從廿五人邁向廿人。

高雄市教育產業工會訴求，為提升學生受教品質，讓每個學生得到更好照顧，要求逐年降低班級人數，高中職每班卅二人以下、國中每班廿五人以下、國小每班廿四人以下。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆指出，高雄各區人口分布差異大，市區與偏鄉班級人數落差明顯，他將盤點校舍空間、教師員額及所需經費，分區、分階段推動。也會與教師及教育團體溝通，兼顧教育現場需求與地方財政條件，研議務實可行的推動方案，提升教學環境。

國民黨參選人柯志恩表示，面對「斷崖式少子女化」的校園危機，小班教學才是提升教育品質的關鍵，台灣的人均GDP已超過四萬美元，當選後一一六學年度立刻將國中小新生班級人數各減一人，此後逐步調降班級人數，落實適性發展的精緻化教學。另要充裕特教人力、依法減少普通班特教生的人數，大幅整併行政工作，把時間還給教學。

柯志恩 國中 新生 2026九合一選舉 賴瑞隆

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