學生少經費反增 高雄小校轉型遭點名檢討

高雄市六龜新威國小去年併入美濃廣興國小，受少子化影響，全市國小減至二三七校，小學規模持續縮減，教育支出卻不減反增，非原民區學生未滿百人的小學卅一所，僅十一校納入「三年轉型優質永續發展計畫」輔導，遭審計部點名檢討，認為只以「全校未滿四十人」作為啟動輔導標準過於單一，無法反映小校實際經營困境。

學生人數下滑，杉林集來國小、甲仙寶隆國小、內門景義國小及西門國小等校近年陸續裁併，愈來愈多偏鄉小校走入歷史。

審計報告指出，一一一年至一一四學年度，國小從二四二校減至二三七校，學生數由十三萬八○一人降至十二萬四二八三人，教師數由九八九三人降至九四九二人。

近年小學減少五所、學生減少六千多人，教育經費卻由一一一年度一九四億二一三一萬餘元增至一一四年度二一五億七二七○萬餘元，教師隨學生數減少略下降，一一四年度人事費支出仍達一九七億八○一九萬餘元，占整體經費約九一點六九％，學校的人力成本負擔沉重。

教育局說明，近年配合中央政策連續調升公教人員薪資、提高教師鐘點費、加班費發給標準及恢復發放教師節禮金等福利，均為確保基本教學人力薪資權益及提升教師士氣的法定及必要支出。

報告另指出，未滿百人的小校卅一所，十一校納入輔導，而未納入輔導的十六校新生數未達十人，仍需維持基本二至四名行政人力，顯示現行以全校學生未滿四十人作為啟動小校轉型輔導的單一標準，不足以充分作為小校存併決策參考。

教育局說，非僅以「全校未滿四十人」作為啟動輔導標準，學校的合併或停辦，是依據「高雄市市立國民小學及國民中學變更或停辦辦法」，應綜合考量提升學校教學品質、促進整合教育資源、建構優質學習環境及均衡城鄉教育功能等，合併或停辦應確保學生就學權益。今年三月十日已修訂，小型學校永續發展計畫由三年調整為兩年。