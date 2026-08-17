聽新聞
0:00 / 0:00
陳其邁出書「高雄，緊緊緊」感謝市民支持 將辦新書發表會
高雄市長陳其邁卸任前推出新書「高雄，緊緊緊！2314天極限轉型」，為市政成績留下紀錄，並感謝市民支持。市府今天表示，新書27日上市，上市後將辦新書發表、簽書會。
高雄市政府今天發布新聞稿表示，陳其邁與市府團隊與今周刊推出新書「高雄，緊緊緊！2314天極限轉型」，此書為今周刊出版社洽詢市府所撰，透過訪談市長、前後任局處首長、專家學者、政府官員等，詳實回顧高雄「緊緊緊」的6年歷程。
高雄市政府指出，此書以主題式紀錄，涵括了台積電設廠、輕軌成圓、捷運四箭齊發、淨零轉型、演唱會經濟等高雄重大市政政績。
今周刊編務團隊透過專訪市長與多名受訪者，從內部決策到與外部人士合作、溝通過程，還原各項政績的「極限轉型」，也記錄了市府團隊6年多來施政甘苦談。
高雄市政府表示，這本書完成後，邀請總統賴清德、前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌撰序，更獲得跨黨派、跨領域專業人士推薦，如前立法院長王金平、超級圓頂董事長葛福鴻、鴻海科技集團董事長劉揚偉推薦。
高雄市政府指出，新書預計8月21日起於博客來、誠品及momo開放預購，8月27日正式上市；上市後將會有新書發表、簽書會等相關規劃，邀請關心高雄市政的市民一同參與指教。
高雄市政府發言人宋祥岳說，這本書陳其邁有親自接受採訪，之後會有相關行銷規劃。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。