屏東YouBike破500萬人次 今年站點擴站卡關僅新增2處

屏東YouBike自2023年2月上線以來，使用人次攀升，今年1月突破500萬人次，成為通勤、通學與觀光，串聯交通網絡。縣議員黃明賢發現，截至今年5月底全縣僅新增2處站點，擴站速度跟不上使用需求，關鍵縣府今年未編新設站點預算，擴站計畫全仰賴中央補助，導致進度受制。

黃明賢說，YouBike使用率高，有近5成騎士表示以公共自行車取代機車，改變民眾交通習慣；但公共自行車能否發揮「最後一哩路」功能，站點密度與分布才是關鍵。如果熱門區域、學校、醫療院所及交通轉運節點沒有足夠站點，再高使用率也可能受限於「無車可借、無站可還」。

黃明賢說，縣府今年原規畫爭取交通部公路局3000萬元補助，建置30處YouBike站點，但中央補助仍在審查，地方若沒有自編經費，擴站進度陷入等待。公共運輸是地方政府應負擔重要公共服務，不能只因等待中央補助，就讓民眾需求停在原地。

黃明賢建議，縣府應建立站點需求分級機制，優先盤點學校、醫療院所、重要交通樞紐、觀光景點及跨區通勤需求較高地區，採取「中央補助、地方自籌」雙軌策略，不能把所有擴站希望都押在中央補助。

屏東縣政府交旅處表示，縣府爭取公路局3000萬元補助建置30站YouBike，公路局在今年5月29日開審議會議，縣府7月7日提送修正計畫書至公路局南區養護工程分局書面審查，南區養護工程分局7月16日提報公路局複審，縣府持續追蹤中央核定進度。

針對擴站需求，交旅處表示，為因應民眾使用需求，近期將先盤點經費情況，今年以縣款先行建置屏東科技大學及屏科實中2處站點，持續盤點縣府各單位經費執行賸餘情形，評估擴充YouBike站點。

交旅處表示，116年度預算目前編列中，因應地方財政困難，將綜合民眾需求及施政優先順序進行編列，持續爭取中央計畫經費。