屏東YouBike擴站少 縣府：盤點經費持續評估

國民黨籍屏東議員黃明賢今天表示，屏東YouBike今年擴站少，主因為縣府未編自籌預算，寄望中央補助，建議雙軌並進。縣府表示，將擴大盤點經費賸餘並評估擴站點。

黃明賢透過新聞稿表示，屏東YouBike今年面臨擴站瓶頸，截至今年5月底，全縣僅新增2個站點。他向屏東縣政府交通旅遊處質詢，得知背後主因為縣府今年未編列新設站點自籌預算，將希望寄託在向交通部公路局爭取補助。目前計畫仍在審查修正階段，進度緩不濟急。

黃明賢說，民眾需求不會因為預算缺口而消失，公共自行車要發揮最大效益，關鍵就在「站點密度」與「網絡覆蓋率」。若擴站全面停擺，不僅會削弱公共運輸轉乘效益，更可惜過去建立起的良好騎乘習慣。

黃明賢建議，縣府應針對地方陳情與熱門區域進行精準「需求分析與分級」，優先推動跨區通勤、學校、醫療院所及重要交通樞紐等高需求站點；另外，不能只消極等待中央補助，在爭取中央資源同時，也應正視地方財政責任，以「中央補助 + 地方自籌」雙軌並進方式推動擴站。

交旅處回應，已向交通部公路局爭取新台幣3000萬元補助款，建置30站YouBike站。交通部公路局南區養護工程分局也已於7月16日提報公路局複審，縣府將持續追蹤中央核定進度。

交旅處提及，因應民眾需求，縣府盤點相關經費賸餘情形，近期將先以縣款建置屏科大、屏科實中2站，後續也將擴大盤點縣府內其他單位經費執行賸餘情形，並持續評估擴充站點。至於縣府116年度預算，目前編列中；因應地方財政困難，將綜合考量民眾需求及施政優先順序進行編列，並持續爭取中央計畫經費。

依屏東縣政府資訊，屏東YouBike在2023年上線，首年整體服務滿意度即達97.1%，在今年1月突破500萬騎乘人次，目前屏東設站總數170站。