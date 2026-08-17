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澎湖推地方型SBIR注入創新動能 提升產業競爭力

中央社／ 澎湖縣17日電

澎湖縣政府推動「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」，今天共有10家在地業者發表成果，涵蓋觀光、食品、製造及文化等產業，創造近1600萬元產值，提升澎湖產業競爭力。

澎湖縣政府今天舉辦114年度地方型SBIR計畫成果發表會，共計10家在地業者展出觀光、食品、製造及文化等產業成果，研創150項創新產品。

澎湖縣副縣長林皆興出席成果發表會，首先表揚博藤海洋生技等10家在地業者，並在建設處長呂政聰陪同下，與民進黨縣議員呂黃春金等人參觀成果展示，了解業者研創的產品，肯定澎湖在地產業的創造力。

林皆興指出，澎湖地方型SBIR計畫去年有10家在地業者提出申請，縣府共補助新台幣700多萬元。經過1年努力，各產業成功開發150項創新產品，創造近1600萬元產值，大幅提升澎湖產業競爭力。

其中，博藤海洋生技利用長期堆積在澎湖潮間帶的珊瑚碎枝（俗稱砂砱）及牡蠣殼等，開發具孔隙特性的過濾磚、仿生礁石模組、微型生態觀察缸及文創商品，成為展場一大亮點。

除了海洋資源永續再利用，研發過濾磚等產品外，還包括結合AI與SDGs（永續發展目標）的智慧永續旅遊報告平台、澎湖專業空拍影像平台，以及中英雙語實境解謎遊戲「菊島謎蹤」；另開發「光香感官療癒模組」、干貝醬風味粉、時尚防護外套、防滑防割與輕量化的潛水襪套及天然漢方機能手工皂等產品，均獲得高度評價。

澎湖縣建設處強調，地方型SBIR計畫的核心價值，在於協助中小企業降低研發風險，並透過經費挹注，吸引更多優秀品牌加入創新行列，每年受理申請1次，歡迎更多具備創新想法的澎湖在地中小企業參與。

澎湖 澎湖縣 生技

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