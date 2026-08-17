2765萬汰換32警車 屏東警車逾齡率降至30％

提升警政效能並保障第一線同仁執勤安全，屏東縣警局今舉行2026年度新購警用車輛裝備授車典禮，編列2765萬元，新購32輛警車，包括巡邏車、偵防車、勤務車與巡邏機車，逾齡比下降，其中巡邏汽車從38.9％下降至32.16％，偵防車從39.84％下降到27.41％。

警察局指出，透過逐年編列預算及追加預算辦理老舊車輛汰換。2026年度縣政府編列縣款共2765萬元，添購巡邏車11輛、偵防車12輛、勤務車2輛及巡邏機車7輛，新購32輛警用車輛。

隨著高性能警用車輛投入執勤行列，屏東縣的警車老舊問題獲實質改善。根據警察局統計，透過警用車輛增購與汰換，全縣巡邏汽車的逾齡比率將由原本39.89％顯著降至32.16％；偵防汽車的逾齡比率則大幅由39.84％驟降至27.41％。警用機車，逾齡比率由原本5.57％至4.9％。

縣長周春米說，雖然今年度的預算因為財畫法關係，少了30億元，但在警政、消防的預算中，都是全數支持，不容有任何打折。警察勤務具高度機動性，巡邏、偵查及押解等工作都需要安全可靠的車輛支援，持續汰換老舊車輛十分重要，縣府請警察局逐步降低車輛逾齡，讓第一線執勤時有更完善的裝備作為後盾，真正做到「工欲善其事，必先利其器」。

周春米說，治安工作除完善裝備，仰賴警察同仁投入，日前枋寮命案，引發社會關注及網路各種揣測，警察局持續蒐集、分析相關跡證，11天內偵破，展現警方辦案能量；日前縣警局也公布毒駕取締及毒品查緝成果，展現對毒駕及毒品犯罪零容忍的態度。

屏東縣警察局只甘炎民指出，新式警用車輛不只是硬體設備更新，結合科技警政系統及M-Police等設備，透過巡邏勤務蒐集相關資訊並串聯雲端資料，協助員警辨識可疑車輛，提升即時查察及排查效率。結合科技偵查與新式裝備，從傳統巡邏盤查朝向科技輔助勤務，提升警政執法及治安維護量能。

屏東縣警局今舉行2026年度新購警用車輛裝備授車典禮，編列2765萬元，新購32輛警車，縣長周春米（左三）出席授車典禮，警察局長甘炎民（左二）說明警車裝備情況。記者劉星君／攝影

屏東縣警局今舉行2026年度新購警用車輛裝備授車典禮，編列2765萬元，新購32輛警車，縣長周春米（中）出席授車典禮。記者劉星君／攝影

屏東縣警局今舉行2026年度新購警用車輛裝備授車典禮，編列2765萬元，新購32輛警車，縣長周春米（左三）出席授車典禮，警察局長甘炎民（左二）說明警車裝備情況。記者劉星君／攝影