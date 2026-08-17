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高雄親子遊樂園區湧人潮 市府啟動志工招募計畫

中央社／ 高雄17日電

由原台鐵高雄機廠轉型的「高雄親子遊樂園區」日前開幕，每逢假日均吸引大量親子家庭到訪。市府工務局公園處今天宣布，即日起啟動「志工招募計畫」，廣邀熱心公益的民眾加入志工行列。

工務局公園處今天新聞稿表示，高雄親子遊樂園區自開放以來深受民眾喜愛，吸引不少人潮；為提升遊憩品質與服務能量，將展開志工招募，希望透過民眾參與，共同守護兒童遊戲安全，讓來訪的家長與孩子都能有舒適愉快的遊園體驗。

公園處表示，即日起啟動「高雄親子遊樂園區志工招募計畫」，廣邀熱心公益、喜愛與孩子互動的民眾加入志工行列，招募對象為年滿18歲至75歲、具服務熱忱與責任感的民眾。

公園處說明，志工服務採彈性排班制，分為上午9時至下午2時及下午2時至晚間7時兩個時段，優先歡迎能配合假日服務者。服務內容包括協助遊樂設施安全引導、維護環境整潔及遊客動線順暢，及協助交通與停車場車流引導等工作。

為感謝志工投入服務，連續值勤滿4小時，將提供新台幣100元誤餐費補助；服務時數累積達相關規定者，也可申請志願服務獎勵，為個人公益參與留下紀錄。

公園處表示，有意願參與服務的民眾可線上報名或下載紙本報名表填寫繳交。此外，也呼籲入園遊客共同維護園區環境，並遵守各項遊樂設施使用規範及年齡限制，配合現場工作人員與志工引導，共同營造安全、整潔舒適的遊憩環境。

高雄 志工 遊樂園

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