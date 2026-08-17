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「雄爭舞鬥」街舞大賽落幕 系列活動吸逾3萬人次

中央社／ 高雄17日電

2026雄爭舞鬥國際街舞大賽昨天在高雄展覽館落幕，高雄市青年局今天說，系列活動累計吸引逾3萬人次參與，見證「雄爭舞鬥」6年來深耕街舞文化、躍升為國際城市品牌的亮眼成果。

青年局今天新聞稿表示，2026雄爭舞鬥國際街舞大賽系列活動累計吸引逾3萬人次參與。賽事規格全面升級，總獎金高達新台幣82萬元，更首度結盟全球頂級賽事Battle of the Year（BOTY）引進台灣區資格賽。

兩日賽事邀請13名國際級名師坐鎮評審，其中8名外籍評審自日本、韓國、加拿大及斯洛維尼亞等國來台；排舞賽事更有日本、菲律賓及澳門等跨國頂尖隊伍闖入決賽，展現多元舞風激戰的高水準對決。

排舞公開賽區分「學生組」與「成人組」，成人組由菲律賓的TPM以精準走位與具震撼力的編排脫穎而出，奪下冠軍及18萬元獎金；學生組則由高雄地主隊POP XCTION展現絕佳默契與爆發力，把冠軍及8萬元獎金留在高雄。

此外，「1 ON 1 Open Styles Battle」吸引逾百名好手即興對決，展開單淘汰捉對廝殺。最終由來自台南的KIWI一路過關斬將，奪下冠軍並贏得3萬元獎金。

高雄市青年局長林楷軒表示，市長陳其邁任內創立的「雄爭舞鬥」今年邁入第6屆，歷年累計吸引近3500名青年舞者報名比賽。透過多元舞風賽事等規劃，不僅提供青年發揮長才的圓夢舞台，更樹立高雄在國際街舞版圖上的專屬品牌標誌。

青年局指出，今年除主賽事外，賽前並規劃6堂「街舞大師課程」，並舉辦4場「K-POP隨播即跳」快閃活動，系列活動累計吸引逾3萬人次參與。未來青年局將持續透過公私協力與跨界整合，打造更完善的青年展演舞台。

街舞 活動 高雄

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