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高雄咖啡節8月22日登場 150家特色品牌齊聚

中央社／ 高雄17日電

2026高雄咖啡節將於22、23日在凹子底森林公園登場。市府觀光局今天說，今年攜手農業局「神農市集」，匯聚職人咖啡、手作選物、烘焙甜點及特色農產等逾150家高雄特色品牌

觀光局今天透過新聞稿說明，2026高雄咖啡節將於8月22、23日下午3時至晚間9時，在凹子底森林公園登場。今年以「冰咖啡」為主題，匯聚70家特色品牌，從城市咖啡館、原鄉精品咖啡到特色甜點等，展現高雄多元的咖啡風貌。

活動同時串聯市府農業局舉辦的「神農市集」，整體場域有超過150家品牌齊聚，民眾可品嚐冰咖啡、選購特色農產及手作好物。

高雄市觀光局長高閔琳表示，高雄有港都精品咖啡文化，同時也有桃源、那瑪夏、茂林等原鄉咖啡產區，是全台少數兼具城市咖啡文化與原鄉咖啡產業的城市。部分業者更曾在國際舞台獲得肯定，展現高雄原鄉咖啡產業的發展潛力。

今年來自高雄原鄉部落的咖啡展攤包括「藤枝馬里山咖啡」、「樁萱巫師咖啡莊園」、「二集團雅鳳咖啡愛玉」、「伊嵐烏麗南橫玉穗精品咖啡」、「林老師卡好咖啡」及「一山沐咖啡×咖啡殼」等10多家部落業者。

觀光局表示，2026高雄咖啡節除規劃系列講座與體驗活動，更將舞台區升級為「咖啡體驗區」，邀世界烘豆大賽冠軍賴昱權等人，帶領民眾從選豆、烘焙、沖煮到品飲，認識咖啡風味與製作技藝。

觀光局提醒，活動期間預計吸引大量人潮，建議民眾多利用大眾運輸前往，搭乘捷運至「凹子底站」4號出口，或搭乘輕軌至「愛河之心站」，步行約6分鐘即可抵達會場；更多活動資訊可至高雄旅遊網官方網站等查詢。

高雄 咖啡 品牌 森林公園

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