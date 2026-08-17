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屏東機車排氣檢驗率82.4％創新高 159檢驗站拚改善空品護健康
屏東縣每年實施排氣檢驗機車約有44萬輛，由縣內159處機車檢驗站分擔執行，從周一到周六，環保局表示，2025年機車排氣檢驗達82.4％創歷史新高。局長顏幸苑表示，機車排氣檢驗雖然只有短短幾分鐘，卻是改善空氣品質、守護健康的關鍵工作。
顏幸苑說，屏東縣連續6年史無前例獲環境部空氣汙染防制考核「特優」最高榮譽，歸功於整體研擬的各項空汙防制策略落實，其中機車排氣檢驗工作是重要的成分，反應移動汙染源管制績效，因此這份榮耀絕不能忽略機車排氣檢驗站夥伴們的貢獻。
環保局指出，考量偏鄉設置機車排氣檢驗站誘因不足，城鄉服務落差，今年提升偏鄉巡迴到檢服務，將偏鄉機車巡迴檢測服務據點由14處擴增至40處，巡迴檢驗場次由24場提升至74場，並結合各村辦公處及地方領袖有感宣導，有效帶動偏鄉地區定檢績效逐步提升，也避免偏鄉民眾因排氣檢驗不易致疏漏檢測義務而受罰。
環保局表示，鼓勵民眾加速淘汰高汙染老舊車輛，屏東縣今年度擴大辦理老舊機車汰舊補助，汰舊對象從二行程機車擴大到2007年6月30日以前出廠機車，首度將微型電動二輪車納入汰舊換新補助項目，以加速高汙染車輛淘汰及低汙染運具普及。
環保局也公開表揚機車排氣檢驗，5家獲評鑑「優良」機車檢驗站，分別為鑫億機車行、福順機車行、振東車業行、全成機車行及合順機車行；另頒發「最佳進步獎」3家，由易成機車行、連福機車店及全宇機車行獲得。
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