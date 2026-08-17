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星期評論／評鑑優等仍失守 全面檢視托育安全

聯合報／ 本報記者劉星君

屏東三個月大男嬰送托第三天不幸死亡，縣府初步調查疑照顧疏失，三名托育人員遭檢方以過失致死偵辦。引發外界對托育安全與監管機制關注，司法調查釐清責任之際，縣府更應同步檢視制度缺口，強化稽查、訓練與事故處理，托育量能擴充與安全保障並行。

男嬰八月三日入托，五日午睡後失去呼吸心跳，送醫搶救父親節不治，昨原本是男嬰滿四個月預計收涎日子，卻面對孩子告別式，再也等不到男嬰開口喊爸爸媽媽。家屬質疑，托嬰中心提供監視器畫面不完整，僅能看到事發後半段，畫面中男嬰疑趴睡、踢腳掙扎等情形，老師從旁經過卻未及時察覺。至於孩子何時改變睡姿，前半段影像家長卻未看到。 

對家長來說，孩子送托是工作與育兒間不得不作的選擇，也是將最珍貴信任交給托育機構。如今孩子送托三天發生憾事，縣府更應把個案調查延伸至制度層次，清楚說明哪個環節失守、誰應負責，避免悲劇重演。

涉案托嬰中心是縣內規模較大的私托，核定收托八十九人，過去無違規紀錄，近兩次評鑑獲優等。評鑑優等不代表日常照顧零風險，更不能成為監管鬆懈理由，嬰兒無法表達不適，午睡安全、巡視頻率、人力配置與緊急應變，每個細節都攸關生命。

縣府不能只依賴定期評鑑，更不能以「案件進入司法程序」作為行政處理終點，原本行政裁罰審議會還要等到九月才開，經家屬、民代反映才改到八月十九日。

針對午睡環境、寢具使用、巡視頻率、師生配置及緊急救護等問題，縣府後續應全面盤點縣內托嬰中心，展開不定期稽查，托育人員應定期接受嬰幼兒睡眠安全、窒息辨識與急救訓練，業者須建立主管抽查與內部稽核制度。

托育政策擴充不只是增加收托名額，更要建立相應安全防線，生命無法重來，每個托育名額背後，必須讓家長安心安全保障。

托育 托嬰 父親節

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