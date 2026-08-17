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選情初探／馬公市長選情 綠爭連任藍拚翻轉

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖報導

澎湖縣馬公市為全縣政治與經濟中心，下屆馬公市長選舉回歸藍綠兩黨對決格局，民進黨由現任市長黃健忠爭取連任，國民黨則徵召縣府參議洪棟霖出征，然而藍營內部先前因初選登記爆發茶壺內的風暴，加上洪棟霖近日拋出馬公市民普發五千元振興金政見，引發綠營質疑財源從何而來，雙方攻防進入白熱化。

馬公市人口占全縣六成以上，歷來皆是澎湖縣長與立委選舉的勝敗關鍵指標，過去馬公市政治版圖長期藍大於綠，直到二○二二年黃健忠一舉突破藍營防線順利當選，成為馬公市近廿年來首位民進黨籍市長，下屆選戰不僅是黃健忠四年施政的成果檢驗戰，更是國民黨能否奪回縣府執政權的收復之役。

民進黨籍現任市長黃健忠深耕基層多年，曾任烏崁社區發展協會理事長及黨部主委，此次早已獲綠營定調並全面啟動連任布局，主打市政政績牌與務實治理，面對敵陣攻勢，黃健忠直指馬公市人口六萬多人，普發五千元總預算高達三億多元，遠超市公所財政負擔，曾砲轟對手在沒有具體財源規畫下開選舉支票騙選票。

國民黨徵召的洪棟霖為成大碩士，曾任縣府旅遊局長、建設處長、文化局長等，並曾代理望安鄉長，公職歷練完整。洪棟霖主打行政經驗與普發五千元振興金等有感政見，強調澎湖其餘五鄉皆已發放過振興禮金，獨缺馬公對市民不公。

然而先前國民黨黨內初選期間已完成馬公市長參選登記的前縣議員鄭清發，因不滿國民黨中央認定黨齡資格問題，而怒亮黨證退黨，宣布脫黨參選縣議員，藍營內部裂痕能否撫平，將是洪棟霖挺進縣府的一大考驗。

馬公市長選戰目前呈現現任政績牌對決資深官員變革牌，黃健忠發揮現任優勢，穩固中間與基層選民，洪棟霖則面臨黨內挺鄭派的破口，藍綠雙方誰能在基層催出最高組織票，將是最終出線關鍵。

馬公 洪棟霖 黃健忠 2026九合一選舉

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