高雄桃源區長4搶1 茂林添戰將

二○二六九合一大選，高雄市桃源、那瑪夏及茂林三個原住民區長進行改選。桃源區區長杜司偉爭取連任，前議員伊斯坦大．貝雅夫．正福宣布參選，另有桃源區代會前副主席張志誠、退休公務員陳德福參戰，選情激烈。茂林區近期也出現變化，高市府原民會主委阿布斯的父親洪瑞虎，傳出有意出馬挑戰現任區長駱韋志，選情白熱化。

桃源區面積約占全市的三分之一，也是全市面積最大的行政區，轄區內有著名的南橫公路串聯高雄與台東兩地交通，復興、拉芙蘭及梅山三部落不時飽受交通中斷之苦。

下屆區長選舉，區長杜司偉爭取連任，上屆僅以些微票數落敗的張志誠再度挑戰。張志誠曾任教師及區代會副主席，他主打土地正義，希望為區民爭取更多建地與農地。

前議員伊斯坦大．貝雅夫．正福本月十三日宣布參選，他表示將以無黨派身分參選下一屆桃源區區長，已經啟動各里拜訪，關注二千六百萬元水資源回饋金分配議題。

陳德福曾任職行政院重建會、台南市民族事務委員會，公職生涯長達卅六年。他表示，桃源區地處偏遠，每逢汛期、颱風來襲，常因道路中斷成為孤島；產業發展受限、青年外流、返鄉不易，部落更面臨資訊與資源落差、人才斷層等問題，需要真正有行政經驗與執行能力的人，回到原鄉承擔責任。

茂林區長選情原本單純，近期出現劇烈變化，曾挑戰現任區長駱韋志落敗的何忠勇有意披綠袍再戰，另外高市原民會主委阿布斯的父親洪瑞虎也可能投入大選。那瑪夏區現任區長孔賢傑爭取連任，目前選情比其他兩區相對單純。