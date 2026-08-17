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高雄敬老卡升級 偏鄉看到吃不到

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻郭韋綺／高雄報導
高雄敬老卡七月起用於「特約計程車」的扣抵點數提高到八十五元，目前特約車隊由三家增十家，但偏鄉老者認為「看得到，用不到」。聯合報系資料照
高雄敬老卡七月起用於「特約計程車」的扣抵點數提高到八十五元，目前特約車隊由三家增十家，但偏鄉老者認為「看得到，用不到」。聯合報系資料照

高雄敬老卡福利點數七月起每月增至六百點，擴大可搭特約計程車，每趟折抵八十五點，除了必須預先叫車，且卡內點數及儲值金須夠付當趟車資，否則無法先扣八十五點，再以現金補差額，不少長者不清楚相關規定，很容易與司機產生爭執，盼市府改善相關狀況。

依規定，高雄敬老卡搭特約計程車每趟可扣八十五點，若當趟車資超過八十五元，超出的車資則必須使用卡內儲值金支付，否則無法先扣八十五點再以現金補差額；尤其偏遠地區，因往返車資較高，卡內儲值金若不夠付，連八十五點社福點數都不能折抵，美意打折。

杉林區林姓長者說，特約計程車主要服務都會區，鄉下往市區常叫不到車，且從杉林搭到市區車資約二千元，扣掉八十五元優惠，幫助有限。幸福巴士須預約且以短程為主，長照交通也需部分負擔，「增加的福利根本用不上」。美濃邱姓長者也說，特約車隊只在市區行得通，鄉下老人根本不知道怎麼叫車，多半找熟識司機包車進市區，再貴也要付，希望有管理中心或平台提供協助。

記者實際查訪特約車行，因讀卡機限制卡內須有足額儲值金才能扣抵八十五點，否則無法完成刷卡，雖有少數司機私下彈性讓長者先扣點再收現金差額，但大多數車行仍嚴格要求照系統規定操作，長者若不清楚機制，下車付款時極易與司機產生爭執。

除了社福點數扣抵問題外，使用敬老卡需提前預約計程車，並事先表明使用敬老卡，由車行指定裝機司機前往載客，裝機率覆蓋度不足，也成預約瓶頸，尤其若遇豪大雨天，叫車更顯困難。

第一線計程車駕駛直言，曾遇到刷敬老卡但讀卡機無法辨識，老人家又沒帶夠現金，只能回報公司，甚至由他們代墊車資，久之部分司機對敬老卡乘客「敬而遠之」。另有計程車業反映，原先讀卡機設定費為六百元到八百元，外加每月三百元租金，撥款還得等三個月，「政府若願補助裝機費，全市計程車可能都願意加入」。

交通局表示，配合七月敬老卡政策升級，特約車隊已從三家增加至十家，車輛數約四千輛，裝讀卡機比例約四成一。未來業者免負擔裝機費，設定費也會調降，綁約期由五年縮短為三年。社會局表示，車隊反應受限Ａｐｐ和一卡通系統裝置無法加裝刷卡機部分，因涉及簽約規範，將建議交通局評估協助。

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