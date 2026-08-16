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名醫掛號搶不到？屏東健康講座「名醫來會客」一次說給你聽

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣衛生局舉辦首場名醫講座「名醫來會客，健康帶回家」邀請屏東榮總、屏東醫院及寶建醫院等多位醫師分享衛教知識。圖／屏東縣政府提供
屏東縣衛生局舉辦首場名醫講座「名醫來會客，健康帶回家」邀請屏東榮總、屏東醫院及寶建醫院等多位醫師分享衛教知識。圖／屏東縣政府提供

2026屏東健康博覽會系列活動開跑，首場名醫講座「名醫來會客，健康帶回家」今16日下午在屏東藝術館登場，邀請屏東榮總、屏東醫院及寶建醫院等5名權威醫師，將艱深醫學衛教知識轉化為民眾「聽得懂、記得住、做得到」的日常健康建議，吸引超過400人到場參與，縣長周春米感謝屏東多家醫院與縣府一起守護鄉親健康。

名醫講座還有第二場，衛生局表示，第二場主題為「元氣保健上上籤」8月29日下午2時在東港鎮的屏東縣王船文化館登場，邀請屏東基督教醫院院長吳榮州（心臟血管科）、高醫腎臟內科教授黃尚志、屏東醫院肝膽胰腸胃內科主任陳震勳座談，報名資訊可查詢屏東縣政府衛生局臉書及官網。

「健康是人生最大財富，也是希望城市的基石。」縣長周春米說，縣府團隊積極提升屏東在地醫療照護品質，引進先進醫療設備與優質醫療團隊，除現有的屏東基督教醫院、寶建醫院、屏東醫院、屏東榮民總醫院，也將迎來義大醫院，感謝醫院配合衛生局一起走入社區，將正確的健康知識深化到鄉親的日常生活。

周春米說表示，名醫門診掛號搶手，民眾常常一號難求，藉由名醫講座，以輕鬆活潑的座談與現場互動，讓民眾提升自身保健知能，後續場次還會到東港王船文化館、小琉球三隆宮、恆春文化中心，由屏北到屏南及離島地區，全面照護縣民的健康，傳遞「預防從生活做起」的核心觀念。

首場名醫講座聚焦民眾關心健康疑難雜症，打造「小寶貝到熟齡大人的全方位健康指南」，集結多名專科名醫，包括屏東榮總院長王瑞祥（小兒科）、屏東榮總婦產科主任廖正義、寶建醫院院長李炫昇、屏東醫院新陳代謝科主任周炳全、屏東醫院副院長黃炯棠（腫瘤科），分享婦幼照護、關節保健、代謝性慢性病管理及癌症預防與治療等實用衛教資訊。

衛生局呼籲，盼能透過名醫健康講座，將「健康888」政策轉化為具體行動，請鄉親善用政府提供的成人健檢與6大癌症篩檢，搭配均衡飲食與規律運動，做好自我健康管理，以實際行動守護自己與家人的健康，落實「早期發現、即時轉介、早期治療」的健康管理目標。

2026屏東健康博覽會系列活動開跑，首場名醫講座「名醫來會客，健康帶回家」今16日下午在屏東藝術館登場，將艱深醫學衛教知識轉化為民眾「聽得懂、記得住、做得到」的日常健康建議。圖／屏東縣政府提供
2026屏東健康博覽會系列活動開跑，首場名醫講座「名醫來會客，健康帶回家」今16日下午在屏東藝術館登場，將艱深醫學衛教知識轉化為民眾「聽得懂、記得住、做得到」的日常健康建議。圖／屏東縣政府提供

屏東榮總院長王瑞祥以「孩子常生病，怎麼辦？」為座談主題。圖／屏東縣政府提供
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屏東 講座 屏東縣

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