澎湖家扶深耕55年 扶助逾2600兒少自立

澎湖家扶在菊島深耕55年，今天在「海好有你 愛5止盡」感恩表演會中，感謝澎湖公私協力的資源協助，55年來支持逾2600位兒少邁向自立。

澎湖家扶「海好有你 愛5止盡」感恩表演會，今天下午在澎湖縣政府文化局演藝廳舉行，包括縣府參議洪棟霖、社會處長周柏雅、議長陳毓仁和多位議員、馬公市長黃健忠、湖西鄉長陳振中與家扶基金會執行長周大堯等人，一起為象徵「珊瑚礁」的生日蛋糕點燈，齊唱生日快樂歌，為活動揭開序幕。

周大堯表示，家扶基金會在台灣成立迄今已有76年，澎湖離島已超過60年，但真正投入服務迄今滿55年，在這個漫長的歲月中，透過學校和家庭的協助，有逾2600位弱勢兒少獲得自立自強，目前尚服務有500多位，感謝澎湖地方長期的公私資源協助，讓受扶助的兒少在有家的環境中成長。

周柏雅代表澎湖縣政府感謝家扶中心的服務奉獻，讓受扶助兒少有家的感覺，覺得「安心」，未來縣府將結合公私部門的力量，來全力協助家扶推動服務的工作，讓這個家持續成長更有力量。

陳毓仁也以澎湖醫院心臟內科主任陳賢生為例，期許在家扶中心的兒少們，在畢業成年之後，要展翅高飛勇敢追夢，對於縣府所提的福利政策會全力支持。

目前擔任中華民國基層跑壘推廣協會理事長的中華職棒前統一隊選手許峰賓也應邀以「棒球跑壘看人生」名人講演，棒球的本壘板與家扶的「家」圖騰一樣，就是代表回家，並以棒球是高失敗、恐懼和團隊的三大運動以上自身奮鬥歷程來激勵青年學子與民眾。

澎湖家扶中心55週年感恩表演會，表揚有「守護、勇氣、堅定和溫柔」等四大之光的社會各界與認養學校的歌舞表演外，還有靜態的扶助歷程成果展、中心特別為每位自立生量身打造西裝，代表上台分享生命蛻變的故事，馬公獅子會與澎湖國際崇她社則分別致贈每位自立生鮮花和「希望禮金」1000元，會場溫馨感人。