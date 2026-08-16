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屏東縣王船文化館「天寶」特展 頂中街百年神轎首度入館展出

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣王船文化館七角頭系列特展第四檔「天寶」，以東港七角頭之一「頂中街」為主題，地方保存百年神轎等帶領民眾走進頂中街的信仰文化。記者劉星君／攝影
屏東縣王船文化館七角頭系列特展第四檔「天寶」，以東港七角頭之一「頂中街」為主題，地方保存百年神轎等帶領民眾走進頂中街的信仰文化。記者劉星君／攝影

屏東縣王船文化館七角頭系列特展第四檔「天寶」，以東港七角頭之一「頂中街」為主題，透過地方保存的百年神轎、迎王文物、老照片、手稿及祭典物件，帶領民眾走進頂中街的信仰文化，深入認識角頭聚落的傳承精神。

開幕儀式恭請頂中街進水宮金王爺、東港共善堂邢王爺及劉部大帝蒞臨屏東縣王船文化館安座，並由共善堂什家將帶來開場展演。館前搭設傳統牌樓，結合王爺吹與迎神儀式，營造迎王祭典的臨場氛圍。

周春米說，屏東縣王船文化館串連地方力量，保存珍貴文物、記錄祭典故事，開幕以來超過180萬人次入場參觀，除了有鎮館之寶「實作王船」，還有以東港七個角頭為主軸的系列展覽，去年起依序展出頂頭角、崙仔頂角、下頭角，頂中街、安海街、埔仔角、下中街等主題，每檔展期約三個月，展出的不只是文物，而是文物背後所蘊含東港人世代對信仰的情感與責任。   

文化處表示，本次展覽以頂中街長年保存的迎王文物與紀錄為策展核心，展場以「藏寶閣」為空間概念，從神轎、轎班衣、旗幟、燈籠、照片及手稿等文物出發，呈現東港迎王平安祭典如何透過祭典分工、角頭組織與信仰實踐，在一科又一科迎王祭典累積出深厚的文化傳統與地方記憶。

策展團隊指出，「天寶」展名取自「物華天寶」，並呼應東港迎王「代天巡狩」的信仰精神。「天寶」所指的「寶」，不僅是年代久遠的文物，包括曾經出現在祭典現場，陪伴地方居民共同參與信仰生活的物件。它們經由一代代人的珍惜、保存、整理與傳承，成為今日理解東港迎王文化的重要線索。

文化處強調，七角頭系列特展是屏東縣王船文化館以東港七個角頭為主軸的系列展覽，透過各角頭的故事、祭典文物與信仰特色，呈現東港迎王平安祭典的文化樣貌，讓更多民眾認識七角頭文化在祭典中的角色與價值。隨著2027年丁未正科迎王將至，「天寶」除了回望頂中街世代參與迎王的歷程，也期待喚起更多人對地方文化的關注與認同。

屏東縣王船文化館七角頭系列特展第四檔「天寶」，以東港七角頭之一「頂中街」為主題，地方保存百年神轎等帶領民眾走進頂中街的信仰文化。記者劉星君／攝影
屏東縣王船文化館七角頭系列特展第四檔「天寶」，以東港七角頭之一「頂中街」為主題，地方保存百年神轎等帶領民眾走進頂中街的信仰文化。記者劉星君／攝影

屏東縣王船文化館七角頭系列特展第四檔「天寶」，以東港七角頭之一「頂中街」為主題，地方保存百年神轎等帶領民眾走進頂中街的信仰文化，縣長周春米（左二）仔細聆聽導覽。記者劉星君／攝影
屏東縣王船文化館七角頭系列特展第四檔「天寶」，以東港七角頭之一「頂中街」為主題，地方保存百年神轎等帶領民眾走進頂中街的信仰文化，縣長周春米（左二）仔細聆聽導覽。記者劉星君／攝影

屏東縣王船文化館七角頭系列特展第四檔「天寶」，以東港七角頭之一「頂中街」為主題，地方保存百年神轎等帶領民眾走進頂中街的信仰文化。記者劉星君／攝影
屏東縣王船文化館七角頭系列特展第四檔「天寶」，以東港七角頭之一「頂中街」為主題，地方保存百年神轎等帶領民眾走進頂中街的信仰文化。記者劉星君／攝影

屏東縣王船文化館七角頭系列特展第四檔「天寶」，以東港七角頭之一「頂中街」為主題，地方保存百年神轎等帶領民眾走進頂中街的信仰文化。記者劉星君／攝影
屏東縣王船文化館七角頭系列特展第四檔「天寶」，以東港七角頭之一「頂中街」為主題，地方保存百年神轎等帶領民眾走進頂中街的信仰文化。記者劉星君／攝影

屏東縣王船文化館七角頭系列特展第四檔「天寶」，以東港七角頭之一「頂中街」為主題，地方保存百年神轎等帶領民眾走進頂中街的信仰文化。記者劉星君／攝影
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屏東縣王船文化館七角頭系列特展第四檔「天寶」，以東港七角頭之一「頂中街」為主題，地方保存百年神轎等帶領民眾走進頂中街的信仰文化，縣長周春米（左二）仔細聆聽導覽。記者劉星君／攝影
屏東縣王船文化館七角頭系列特展第四檔「天寶」，以東港七角頭之一「頂中街」為主題，地方保存百年神轎等帶領民眾走進頂中街的信仰文化，縣長周春米（左二）仔細聆聽導覽。記者劉星君／攝影

王船 神轎 屏東縣

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