快訊

台中雨勢升級！19縣市豪大雨特報 防雷擊及強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「粉紅超跑」12月駕到東港 白沙屯媽祖、王爺信仰大集合

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東王船文化館七角頭系列特展第四展「天寶」今起展出，縣長周春米今出席時宣布，白沙屯媽在12月來到東港遶境，屆時白沙屯媽祖、東隆宮王爺信仰，在東港大集合，大家都相當期待。記者劉星君／攝影
屏東王船文化館七角頭系列特展第四展「天寶」今起展出，縣長周春米今出席時宣布，白沙屯媽在12月來到東港遶境，屆時白沙屯媽祖、東隆宮王爺信仰，在東港大集合，大家都相當期待。記者劉星君／攝影

屏東王船文化館七角頭系列特展第四展「天寶」今起開展，以東港七角頭之一「頂中街」為主題，頂中街百年神轎首度展出，認識角頭聚落傳承精神。縣長周春米今出席開展宣布，白沙屯媽在12月來到東港遶境，屆時白沙屯媽祖、東隆宮王爺信仰，在東港大集合，大家都相當期待。

周春米今說，王船文化館除了有鎮館之寶王船，七角頭策展，製作王船餘木也跟著火箭上太空，結合現代科技守護百年信仰。「年底還有重頭戲，邀請白沙屯媽祖來到東港，進駐王船文化館」，兩大宗教信仰，媽祖、東港東隆宮、東南宮，溫王爺，一起在東港大集合。

文化處指出，年底迎來「粉紅超跑」白沙屯媽祖到東港，預計12月25、26、27日。白沙屯媽預計中午抵達東港後，先到王船文化館，兩天遶境七角頭路線，也會遶境到漁港、安檢所，第一天晚間駐駕東隆宮，第二天晚間駐駕東南宮，遶境路線預計由東隆宮溫府王爺帶路。

周春米今說，每次出席七角頭系列展覽，令人震撼又感動，展覽最珍貴的不只是展出文物，而是文物背後蘊含東港人世代對信仰情感與責任。2027年丁未正科迎王即將到來，屏東縣王船文化館將持續串連地方力量，保存珍貴文物、記錄祭典故事，讓更多人認識屏東迎王文化的內涵。

屏東王船文化館七角頭系列特展第四展「天寶」今起展出，縣長周春米今出席時宣布，白沙屯媽在12月來到東港遶境，屆時白沙屯媽祖、東隆宮王爺信仰，在東港大集合，大家都相當期待。記者劉星君／攝影
屏東王船文化館七角頭系列特展第四展「天寶」今起展出，縣長周春米今出席時宣布，白沙屯媽在12月來到東港遶境，屆時白沙屯媽祖、東隆宮王爺信仰，在東港大集合，大家都相當期待。記者劉星君／攝影

粉紅超跑 東港 白沙屯媽祖 白沙屯 媽祖 屏東

延伸閱讀

屏東王船文化館「天寶」展揭幕 探索東港迎王文化

615天修復重現百年風華！金門黃卓彬洋樓開門 家族無償開放1年

鳥逝化永恆！墾丁「鳥逝、鳥事」特展看科學藝術與保育

道盡兩岸探親的笑與淚！蕭薔、林瑞陽、顧寶明演出 90 年代經典電視劇《表妹吉祥》

相關新聞

影／「粉紅超跑」12月駕到東港 白沙屯媽祖、王爺信仰大集合

屏東王船文化館七角頭系列特展第四展「天寶」今起開展，以東港七角頭之一「頂中街」為主題，頂中街百年神轎首度展出，認識角頭聚落傳承精神。縣長周春米今出席開展宣布，白沙屯媽在12月來到東港遶境，屆時白沙屯媽祖、東隆宮王爺信仰，在東港大集合，大家都相當期待。

屏東縣王船文化館「天寶」特展 頂中街百年神轎首度入館展出

屏東縣王船文化館七角頭系列特展第四檔「天寶」，以東港七角頭之一「頂中街」為主題，透過地方保存的百年神轎、迎王文物、老照片、手稿及祭典物件，帶領民眾走進頂中街的信仰文化，深入認識角頭聚落的傳承精神。

馬祖芹壁聯合婚禮浪漫登場 兩對新人石屋海景下許終身

連江縣政府今在北竿芹壁舉辦第二屆聯合婚禮「愛在馬祖．情定島嶼」，兩對新人在親友、鄉親及現場嘉賓祝福下走上紅毯、交換誓詞，在閩東式石屋聚落與海景見證下許下終身承諾。縣長王忠銘表示，希望透過聯合婚禮結合馬祖自然景觀、聚落文化及海洋風情，讓更多新人把人生重要時刻留在馬祖。

燕巢緊鄰橋科、捷運紫線規畫中 議員籲全面檢討公設保留地

橋頭科學園區主要涵蓋橋頭及燕巢兩地，為掌握北高雄科技S廊帶發展契機，高雄市議員黃秋媖昨辦「燕巢區都市計畫與發展公聽會」。黃秋媖表示，都市計畫明年通盤檢討，呼籲市府合理檢討公設保留地，把握產業與人口移入契機，讓燕巢成北高雄宜居、宜業的發展核心。

三民運動中心負評不斷 高市運發局宣布健身房免費延長至下月15日

高雄三民運動中心開幕後爭議不斷，昨日又遭議員點名批評多項缺失。高市運發局表示，營運團隊重新調整內部空間，跑步機由原本4台擴充至15台，數量與鼓山、楠仔坑運動中心相近；為讓市民在設備持續擴充期間都能進場體驗，健身房免費體驗優惠延長至9月15日。

高雄市前原民議員宣布參選 桃源區長4搶1競爭激烈

2026九合一大選，高雄市桃源、那瑪夏及茂林三個原住民區長進行改選。桃源區現任區長杜司偉爭取連任，前議員伊斯坦大．貝雅夫．正福正式宣布參選，另有桃源區代會前副主席張志誠、退休公務員陳德福參戰，選情相當激烈。茂林區近期也出現變化，高市府原民會主委阿布斯之父洪瑞虎傳出有意出馬挑戰現任區長駱韋志，選情日趨激烈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。