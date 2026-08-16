影／「粉紅超跑」12月駕到東港 白沙屯媽祖、王爺信仰大集合

屏東王船文化館七角頭系列特展第四展「天寶」今起開展，以東港七角頭之一「頂中街」為主題，頂中街百年神轎首度展出，認識角頭聚落傳承精神。縣長周春米今出席開展宣布，白沙屯媽在12月來到東港遶境，屆時白沙屯媽祖、東隆宮王爺信仰，在東港大集合，大家都相當期待。

周春米今說，王船文化館除了有鎮館之寶王船，七角頭策展，製作王船餘木也跟著火箭上太空，結合現代科技守護百年信仰。「年底還有重頭戲，邀請白沙屯媽祖來到東港，進駐王船文化館」，兩大宗教信仰，媽祖、東港東隆宮、東南宮，溫王爺，一起在東港大集合。

文化處指出，年底迎來「粉紅超跑」白沙屯媽祖到東港，預計12月25、26、27日。白沙屯媽預計中午抵達東港後，先到王船文化館，兩天遶境七角頭路線，也會遶境到漁港、安檢所，第一天晚間駐駕東隆宮，第二天晚間駐駕東南宮，遶境路線預計由東隆宮溫府王爺帶路。

周春米今說，每次出席七角頭系列展覽，令人震撼又感動，展覽最珍貴的不只是展出文物，而是文物背後蘊含東港人世代對信仰情感與責任。2027年丁未正科迎王即將到來，屏東縣王船文化館將持續串連地方力量，保存珍貴文物、記錄祭典故事，讓更多人認識屏東迎王文化的內涵。