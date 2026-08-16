屏東王船文化館「天寶」展揭幕 探索東港迎王文化

屏東縣王船文化館七角頭系列特展第四檔「天寶」今天開展，以頂中街為主題，透過地方保存迎王文物、老照片、手稿及祭典物件，深入認識角頭聚落的傳承精神。

屏東縣長周春米今天出席開幕儀式並表示，七角頭系列展覽令人震撼又感動，展覽最珍貴的不只是展出文物，而是文物背後所蘊含東港人世代對信仰情感與責任。2027年丁未正科迎王即將到來，屏東王船文化館將持續串連地方力量，保存珍貴文物及祭典故事，讓更多人認識屏東迎王文化內涵。

周春米提及，年底還有重頭戲，將邀請白沙屯媽祖來到東港鎮，與溫王爺一起保佑地方。

文化處表示，展覽以頂中街長年保存的迎王文物與紀錄為策展核心，展場以「藏寶閣」為空間概念，從神轎、轎班衣、旗幟、燈籠、照片及手稿等文物出發，呈現東港迎王平安祭典如何透過祭典分工、角頭組織與信仰實踐，在一科又一科迎王祭典累積出深厚的文化傳統與地方記憶。

策展團隊說明，「天寶」展名取自物華天寶，並呼應東港迎王代天巡狩信仰精神。「天寶」所指的「寶」，不僅是年代久遠的文物，也包括曾經出現在祭典現場，陪伴地方居民共同參與信仰生活的物件，它們經由一代代人的珍惜、保存、整理與傳承，成為理解東港迎王文化的重要線索。