馬祖芹壁聯合婚禮浪漫登場 兩對新人石屋海景下許終身

連江縣政府今在北竿芹壁舉辦第二屆聯合婚禮「愛在馬祖．情定島嶼」，兩對新人在親友、鄉親及現場嘉賓祝福下走上紅毯、交換誓詞，在閩東式石屋聚落與海景見證下許下終身承諾。縣長王忠銘表示，希望透過聯合婚禮結合馬祖自然景觀、聚落文化及海洋風情，讓更多新人把人生重要時刻留在馬祖。

活動配合連江縣「幸福島嶼」施政願景辦理，婚禮現場融入馬祖海洋元素與傳統意象，並安排賓客搶答、丟捧花及餐敘等活動，不少在地鄉親也特別到場觀禮、合影，與新人分享喜悅。

王忠銘表示，成家是人生重要大事，能在馬祖代表性石屋聚落芹壁，見證兩對新人走入婚姻格外有意義。馬祖雖是離島，但擁有自然風景與濃厚人情味，不只是守護國家的前線，也希望成為讓幸福扎根、家庭圓滿的島嶼。

這次兩對新人都與國軍有深厚緣分。第一對新人陳丸壬、吳芊沛相識於軍旅，並選擇在北竿許下婚姻承諾；第二對新人李易秦、曹詠晴則攜手走過10年歲月，新郎為了心愛的人來到馬祖，婚禮當天又恰逢李易秦生日，形成雙喜臨門。

王忠銘表示，國軍弟兄姊妹長期駐守馬祖、保家衛國，讓地方鄉親得以安居樂業，如今看到軍人在這片土地找到幸福、成就良緣，更具特殊意義，也藉此向長期為國奉獻的國軍同仁表達感謝。

王忠銘也勉勵新人，婚姻真正的幸福不只在婚禮當天，而是在未來人生中，無論順境或逆境，都能牽著彼此的手一起走，將每個平凡日子過成屬於兩人的幸福模樣。

連江縣政府指出，馬祖擁有芹壁聚落、北海坑道、媽祖巨神像及藍眼淚等自然、人文景觀，適合婚紗拍攝、婚禮及蜜月旅遊，未來將持續結合地方特色推動婚禮觀光及「幸福島嶼」品牌，吸引更多新人到馬祖留下人生重要回憶。

陳丸壬與吳芊沛相識於軍旅，今在馬祖北竿芹壁攜手走上紅毯，在石屋與海景見證下許下終身承諾。圖／連江縣政府提供

馬祖第二屆聯合婚禮「愛在馬祖．情定島嶼」今在北竿芹壁登場，兩對新人與連江縣長王忠銘（中）合影。圖／連江縣政府提供