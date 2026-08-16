燕巢緊鄰橋科、捷運紫線規畫中 議員籲全面檢討公設保留地

橋頭科學園區主要涵蓋橋頭及燕巢兩地，為掌握北高雄科技S廊帶發展契機，高雄市議員黃秋媖昨辦「燕巢區都市計畫與發展公聽會」。黃秋媖表示，都市計畫明年通盤檢討，呼籲市府合理檢討公設保留地，把握產業與人口移入契機，讓燕巢成北高雄宜居、宜業的發展核心。

公聽會昨晚在民眾活動中心舉辦，邀集市府相關局處、專家學者、產業代表及居民參與，聚焦燕巢都市計畫、捷運紫線、公設地解編、停車用地、產業與住宅發展，以及農業、環境等議題。都發局人員說明，目前燕巢都市計畫檢討作業進行中，預計明年送大會辦理通盤檢討，內容攸關土地使用、公共設施配置及地方整體發展方向。

黃秋媖表示，這次通盤檢討是重新定位燕巢未來發展的重要契機，除了土地使用，也應全面盤點長期未開闢的公共設施保留地，該保留的公共設施不能少，另外針對已無保留必要、功能重複或長期沒有開闢計畫的公設地，研議合理解編或調整使用。

黃秋媖也將停車用地及公共停車空間列為重要爭取項目。她表示，未來橋科產業人口增加，加上燕巢既有居民、大學師生及觀光人潮，停車需求勢必同步成長。應提前盤點公有土地及適合設置停車場的區位，在都市計畫中預留停車空間。

此外，捷運紫線預計串聯高雄醫學大學、文藻語文大學、高雄大學、高雄科技大學（楠梓校區、第一校區、燕巢校區）、義守大學醫學院、樹德科技大學、高雄師範大學（燕巢校區）7所大學9處校區，今年3月已報請交通部進行可行性審議。

黃秋媖表示，紫線攸關燕巢大學城未來規畫，市府不應只思考「捷運經過哪裡」，而應將捷運紫線與橋科、燕巢都市計畫、住宅發展及公共運輸系統整體規劃，提前布局轉乘、停車與接駁機能，並導入TOD大眾運輸導向發展概念，讓捷運建設真正成為帶動地方發展的引擎。