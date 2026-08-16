三民運動中心負評不斷 高市運發局宣布健身房免費延長至下月15日

高雄三民運動中心開幕後爭議不斷，昨日又遭議員點名批評多項缺失。高市運發局表示，營運團隊重新調整內部空間，跑步機由原本4台擴充至15台，數量與鼓山、楠仔坑運動中心相近；為讓市民在設備持續擴充期間都能進場體驗，健身房免費體驗優惠延長至9月15日。

三民運動中心8月1日風光啟用，市議員陳美雅昨質疑，三民運動中心動土時預算4.01億元，完工時總工程經費增加至7.65億元。實際使用後出現健身房跑步機僅4台、游泳後身體出現泛紅不適，以及廁所異味等，剛啟用的新場館，不應這麼快出現基本使用品質問題。

針對游泳池水質問題，高市運發局表示，目前水質檢測正常，每日各時段開池前均進行水質檢測，確認pH值及餘氯符合「高雄市營業衛生輔導暫行辦法」規範，並詳實記錄檢測結果；同時持續採取人數控管措施，確保水質維持標準。

運發局進一步說明，8月5日下午正值暑假泳客人潮，一度出現池水混濁情形，營運團隊於泳客離場後立即進行處置，水質當晚即恢復正常；隔日轄區衛生所到場檢測，也確認水質清澈正常。運發局已要求營運團隊持續強化現場人數控管及水質管理，確保民眾安心使用。

針對民眾反映的跑步機太少、吹風機要付費、器材老舊等基礎服務設施問題，運發局表示，已督導營運團隊提供免費吹風機，並增加鞋櫃及穿鞋座椅等設施；將持續蒐集市民使用意見，督導營運團隊以最快速度落實各項擴充措施，逐步擴充三民運動中心的服務與設施，提供市民更安全、便利及舒適的運動環境。