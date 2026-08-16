高雄市前原民議員宣布參選 桃源區長4搶1競爭激烈

2026九合一大選，高雄市桃源、那瑪夏及茂林三個原住民區長進行改選。桃源區現任區長杜司偉爭取連任，前議員伊斯坦大．貝雅夫．正福正式宣布參選，另有桃源區代會前副主席張志誠、退休公務員陳德福參戰，選情相當激烈。茂林區近期也出現變化，高市府原民會主委阿布斯之父洪瑞虎傳出有意出馬挑戰現任區長駱韋志，選情日趨激烈。

桃源區面積928.98平方公里，約占全高雄市面積的三分之一，也是高雄市面積最大的行政區，轄區內有著名的南橫公路串聯高雄與台東兩地交通，復興、拉芙蘭及梅山三部落不時飽受交通中斷之苦。

下屆區長選舉，現任區長杜司偉爭取連任，上屆僅以些微票數落敗的張志誠再度挑戰區長。張志誠曾任教師及區代會副主席，他主打土地正義，希望為區民爭取更多建地與農地。

前議員伊斯坦大．貝雅夫．正福13日正式宣布參選，他表示將以無黨派身分參選下一屆桃源區區長，已經正式啟動各里拜訪，關注2600萬元水資源回饋金分配議題。

陳德福曾任職行政院重建會、台南市民族事務委員會，公職生涯長達36年。他表示，桃源區地處偏遠，每逢汛期、颱風來襲，常因道路中斷成為孤島；產業發展受限、青年外流、返鄉不易，部落更面臨資訊與資源落差、人才斷層等問題，需要真正有行政經驗與執行能力的人，回到原鄉承擔責任。

茂林區長選情原本單純，不過近期出現劇烈變化，曾挑戰現任區長駱韋志落敗的何忠勇有意披綠袍再戰，另外高市原民會主委阿布斯的父親洪瑞虎今天下午召集支持者，可能宣布參選。那瑪夏區現任區長孔賢傑爭取連任，目前看來選情比其他兩區相對單純。

下屆桃源區長選舉，現任區長杜司偉（左）爭取連任，面臨多人角逐局勢。圖／取自桃源區公所粉專

張志誠（左一）是教師出身，第二度挑戰桃源區長。圖／取自張志誠臉書