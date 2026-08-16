高雄玉竹商圈無人店面鐵皮連冷氣室外機深夜崩塌 嚇壞夜店狂歡客

高市連日大雨，位於新興區玉竹商圈1間無人店面昨晚10點多鐵皮雨棚突崩塌，連著冷氣室外機搖搖欲墜，轟然巨響嚇壞夜店狂歡客；由於遮雨棚傾斜已至少一周，附近店家指里長聯絡不到屋主；工務局今指出，上周到場現勘，屋主稱會找人拆除。

位於市中心的新興區玉竹商圈昨晚10點多一間無人承租的店面鐵皮遮雨棚突然崩塌，冷氣室外機連帶被瞬間拉扯掉下搖搖欲墜，所幸當時無人經過。

在附近店家拍下崩塌後的畫面，貼文指，隔壁快塌了，所以被封起來，感覺超像我們關店了，結果剛剛上班到一半掉下來，里長說聯絡不到隔壁屋主；有網友驚指「這種站在下面應該會被砸死」、「沒有人員傷亡，但很怕會繼續塌」。

工務局建管處拆除大隊今天上午指出，屋主對於自身建物本應付維管責任，本案因租客離開後屋主於上周請拆除大隊處理，當時有告知里長該情況，屋主同意付費委託廠商處理，惟拆除前已掉落，並無里長找不到屋主的事。

高市連日大雨，玉竹商圈1間無人店面昨晚10點多鐵皮雨棚突崩塌，連著冷氣室外機搖搖欲墜。記者石秀華／翻攝