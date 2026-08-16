創意到實踐 南國設計沙龍9月登場 10頂尖設計師聚焦設計的地方實踐

屏東縣政府主辦「2026年南國設計沙龍」將於9月登場，今年以「設計實務、跨域共創」為核心，邀集10名台灣具代表性設計師，分享品牌、視覺、AI 應用、策展及影像等多元領域的實務經驗與產業觀點，透過設計交流深化地方創新量能，累積南方設計實力，為 2027年台灣設計展厚植在地人才與創意基礎。

文化處表示，今年南國設計沙龍將從「設計共學」邁向「設計實踐」，課程規畫不再侷限設計美學與創作歷程，聚焦設計如何回應地方文化、產業發展及城市治理等實際需求，讓設計從創意發想走向具體實踐。

10場系列講座將於9月17日至10月30日舉辦，9月17日下午開幕首場由知名設計師聶永真領銜開講；各場次講者陣容包含廖小子、王胤卓、余岱官、顏伯駿、許向罕、黃顯勛、鄭又維及王耀邦，並由BITO創辦人暨創意總監劉耕名擔任壓軸講者。透過第一線設計實務經驗，引領學員從地方文化、城市品牌到商業創新等不同面向，探索設計如何成為推動地方發展的解方。

屏東縣政府文化處表示，近年屏東持續將設計思維融入地方品牌與公共建設，累積設計治理的實質成果。期望能透過南國設計沙龍，進一步促成創意與地方需求的連結，讓設計成為城市轉型的重要驅力，翻轉地方發展的未來想像。

系列講座全程免費參加，累積參加8場次以上，可憑集點卡兌換設計相關雜誌，歡迎設計工作者、公部門夥伴、地方文化組織、青年及一般民眾共襄盛舉。活動報名詳情請上https://sd2.tw/98uuk9，或關注「屏東縣政府文化處」臉書。