七夕熱門拍照點...隱藏浪漫花語 大安森林、二二八公園圓仔花正盛開

周三就是七夕情人節，北市工務局公園處在大安森林公園及二二八和平公園妝點繽紛「圓仔花」小花海，紫色、粉紅與白色花球隨夏風輕輕搖曳，不只可愛，也蘊含「圓滿、長久」的美好寓意，正好呼應七夕情人節的浪漫氛圍。

公園處表示，俗稱「圓仔花」的千日紅，是許多人記憶中熟悉的小花，外形酷似圓滾滾的湯圓而得名。民眾眼中繽紛可愛的球狀花朵，在植物學上其實是由多層硬質「苞片」包裹形成的「頭狀花序」，真正的小花形體極小，隱藏在苞片縫隙之中。

圓仔花具有花色鮮明、耐熱、耐旱及花期長等特性，能維持較長時間的觀賞效果，因此有「千日紅」之美稱，是夏季公園景觀美化及營造繽紛色彩層次的優質植栽。

公園處特別運用紫、粉、白等繽紛花色營造浪漫花景，無論情侶相約散步、拍照，或是親子、好友賞花，都能留下夏日的美好回憶。

民眾可搭乘捷運淡水信義線至「大安森林公園站」，從3號出口步入公園，即可欣賞周邊可愛的圓仔花景致；公園的11號出口附近花壇也佈置繽紛花景。另外，二二八和平公園的圓仔花則主要配置於二二八紀念碑及八角亭周邊，鮮豔花球與園內古樸涼亭、紀念碑及老樹景觀相互映襯。

七夕情人節將至，北市工務局公園處在大安森林公園及二二八和平公園妝點繽紛「圓仔花」小花海，呼應七夕情人節的浪漫氛圍。圖／北市公園處提供