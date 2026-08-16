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鳥逝化永恆！墾丁「鳥逝、鳥事」特展看科學藝術與保育

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
栩栩如生的褐鷹鴞標本。圖／墾管處提供
栩栩如生的褐鷹鴞標本。圖／墾管處提供

從不同視角凝視生態保育，墾丁國家公園管理處邀請標本藝術家章之平，策劃「鳥逝、鳥事」特展，讓外界認識標本製作基礎程序、標本師養成心路歷程，與標本能呈現科學、藝術與教育價值，展期即日起到12月15日，墾丁國家公園遊客中心。

策展人章之平現職為文藻外語大學通識教育中心助理教授，也是墾丁國家公園績優解說志工，長年投入鳥類標本製作曾榮獲「世界標本大賽小型鳥類專業組第一名」及「鳥類棲地造景公開賽總冠軍」等多項國際大獎肯定，標本製作工藝精湛細膩、將逝去生命轉化為永恆姿態，讓標本延伸出更多的科學價值與教育意義。

章之平除了在專業領域及大專院校發光發熱，他更長期投身偏鄉教育，擔任屏東青葉國小長期陪伴教授。他深信「教育需要從小培養、向下紮根」，多年來協助青葉國小轉型實驗學校，不斷在孩子心中播下生態保育的種子。

此次特展內容包含標本製作基礎程序、標本師養成的心路歷程，以及標本所能呈現的科學、藝術與教育價值。展場內的每件標本皆附有 QR Code，觀眾動手一掃，便能深入探索該鳥類標本背後精彩的「鳥事」。

展覽兼具感性與理性，適合喜愛大自然的社會大眾，也非常推薦家長帶著小朋友前來引導探索，實踐環境教育從小養成的理念。

墾管處表示，為更直觀了解標本師製作日常，展出期間特別規畫難得「標本現場製作示範」，由策展人親自操刀，觀眾能近距離見證鳥類「起死回生」的奇蹟。共有兩個時段，9 月12日至13日、10月9日至11日，策展人每場上午9時10分到10時10分及10時40分到11時40分定時導覽，每場限額20人，網路報名，親自解說展場精髓；下午1時起，現場製作示範，第一時段預計示範「熊鷹立姿標本」，第二時段挑戰一隻「美麗的大型鳥類」，究竟是哪一個令人驚豔的神秘物種，歡迎大家親臨解密，目睹立姿標本製作過程。

標本藝術家章之平老師將逝去生命轉化為永恆的姿態。圖／墾管處提供
標本藝術家章之平老師將逝去生命轉化為永恆的姿態。圖／墾管處提供

墾丁 藝術 科學

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