從迷途少年到海鮮職人！屏東囝仔黃煒軒靠「現撈獨門爐邊燒」翻轉人生

從小在傳統市場海鮮堆裡長大的屏東囝仔黃煒軒，曾經歷過年少輕狂、人生迷惘的歲月，經過「深造」重返社會後，在家中信仰及麻豆代天府吳府千歲的指引下，下定決心重新整理自己的人生，更憑著半輩子累積的海鮮眼力，以及自行研發的「爐邊燒」炭火烤魚，在屏東餐飲業闖出一片天，將高雄蚵仔寮漁港第一手鮮味端上餐桌，也讓自己的人生重新找到方向。

談起與海鮮的緣分，黃煒軒說，父母從事海鮮生意，從小他就在傳統市場裡長大，魚腥味、冰塊聲、叫賣聲，早已成為童年記憶。只是年輕時的他曾走過人生岔路，下定決心重新出發後，在信仰指引下重回正軌，隨著臉書直播海鮮拍賣興起，黃煒軒抓住機會，從傳統市場跨足網路直播，將自己對魚貨的熟悉轉化成專業。之後更進一步引進高雄蚵仔寮漁港新鮮漁獲，並成為黑鮪魚季最大的供應商之一。

長年穿梭市場、漁港與魚貨之間，也讓他練就一雙挑魚的「火眼金睛」。什麼魚剛上岸、什麼魚肉質最佳、哪種魚適合生食、哪種魚適合炭烤，他往往只要看魚身、魚眼與魚鰓，就能判斷新鮮程度，約1年前，黃煒軒創立「軒鶴町日式鍋物」餐廳。他把自己最熟悉的海鮮優勢融入餐廳，從日本「爐端燒」概念發想，重新調整烹調方式與火候，甚至自行設計烤台，最後打造出屬於自己的「爐邊燒」，並親自前往蚵仔寮漁港，挑選第一手進港的現撈野生海鮮，再依魚種、大小與油脂含量決定不同的烘烤方式。

「其實越新鮮的魚，越不需要太多調味。」黃煒軒說，最後只灑上一點鹽，就能吃到海鮮原本的鮮甜。

回頭看這一路，黃煒軒坦言，年輕時曾經迷惘，也曾犯過錯，但也正因為走過低潮，才更珍惜如今靠自己一步一步累積起來的成果。「人生就像烤魚，火太大會焦，火太小又不熟，最重要的是知道什麼時候該加火、什麼時候該收火。」這句話，如今也成了他對自己人生的體會。

屏東囝仔黃煒軒曾經歷過年少輕狂、人生迷惘的歲月，經過「深造」重返社會後，在家中信仰及麻豆代天府吳府千歲的指引下，下定決心重新整理自己的人生，在屏東餐飲業闖出一片天。記者劉學聖／攝影